Copa Libertadores: Brasileños gastan hasta US$3.000 para ver la final entre el Palmeiras y Flamengo, ¿qué otras cifras deja la fiesta deportiva?

La llegada del Palmeiras y del Flamengo a la final de la Copa Libertadores —que se disputará este sábado en Lima— ha desatado una ola de compras de paquetes de viaje entre los hinchas brasileños. Absolut Sport, agencia oficial de Conmebol y la única acreditada por Flamengo, confirmó a este Diario que ya superaron las 1.000 ventas de paquetes que incluyen pasajes aéreos, y que la demanda continúa creciendo aceleradamente.

Según su Country Manager en Brasil, Joaquim Lo Prete, en la última semana la búsqueda por los paquetes aumentó considerablemente. El primero cuando Flamengo eliminó al Racing y aseguró su lugar en la final, y el segundo, cuando el club publicó en su perfil de Instagram — que tiene más de 23 millones de seguidores— que Absolut Sport sería la única agencia oficial de la Conmebol.

“En términos de proyección, nuestra expectativa es cerrar el ciclo de la Libertadores superando la marca de más de dos mil paquetes comercializados”, explicó Lo Prete.

¿Cuánto están gastando los hinchas?

Los fanáticos brasileños están realizando un gasto significativo para viajar a Lima. Según narró Lo Prete, Absolut Sport maneja diferentes opciones, con hoteles que van desde las 3 a 5 estrellas.

El paquete completo, que incluye pasaje aéreo, hotel, entrada oficial, traslado al estadio, seguro y asistencia, cuesta, en promedio, US$3.095 por persona. Lo Prete indicó que el financiamiento que ofrecen consta de 5 cuotas de R$3.300 reales (US$ 618,93 cada una). “La mayoría financia el viaje, aunque un número importante paga al contado vía PIX (pago instantáneo), beneficiándose de un 5% de descuento”, comentó.

Joaquim Lo Prete, Country Manager de Absolut Sport en Brasil

Una opción más económica, explicó Lo Prete, es el paquete básico, que empieza en R$ 3.600 (US$ 675,19, aproximadamente), sin extras y con categorías de hotel más simples.

Mientras que los precios premium se diferencian por la categoría de entrada y servicios adicionales, tales como el Hospitality Conmebol Libertadores Club (open bar, open food, show y activaciones), palco compartido, elección de hoteles, entre otros.

“El principal público comprador siguen siendo hombres mayores de 35 años. Sin embargo, este año notamos un crecimiento significativo de menores de edad, mujeres y personas mayores entre los nombres registrados en los paquetes, lo que indica una mayor búsqueda de viajes en familia”, comentó Lo Prete.

Asimismo mencionó que hoy Brasil representa el mayor mercado de Absolut Sport en el mundo y que con la final de la Conmebol Libertadores realizándose entre dos equipos brasileños, más del 90% de las ventas registradas son de residentes del país. Sin embargo, para la final del sábado también están llevando a aficionados de 12 países, incluyendo Rusia, España e Inglaterra.

Copa Libertadores

Impacto económico en Lima

La llegada masiva de hinchas brasileños para la final de la Copa Libertadores está generando un impacto económico inmediato en Lima. Tanto el Mincetur como la Conmebol esperan la presencia de más de 50.000 hinchas del extranjero. El Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate, volverá a tener un aforo lleno, agrega la institución deportiva.

Según la Embajada de Brasil en Perú, los visitantes oscilarían entre las 30.000 y las 50.000 personas. Este encuentro generaría un impacto económico de US$75 millones, según el Mincetur. Para la Conmebol, de acuerdo con información entregada a Día 1, el monto estimado es de US$70,7 millones y los ingresos principalmente irían al sector hotelero (US$37 millones).