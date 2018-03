Cordeiro: Error sobre mis credenciales fue de CADE

La edición 55 del CADE no convenció del todo a los ejecutivos. Y entre los factores que dejaron a los participantes esperando un poco más de la agenda del evento, resaltó la polémica suscitada por las dudas que surgieron en torno a uno de sus expositores: José Luis Cordeiro.

En algunos programas del evento se señalaba que el "founding energy advisor" de Singularity University (SU), en otros el "profesor fundador". Pero lo que quedaba claro es que un representante de la aceleradora de negocios patrocinada por Google y la NASA hablaría a los principales empresarios y ejecutivos del país sobre cómo impactarían en el Perú las principales tendencias y cambios tecnológicos.

Pero solo horas después de la exposición comenzó a circular en redes que el ingeniero mecánico por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y licenciado en economía por la Universidad de Georgetown no tendría en realidad nada que ver con SU.



Todo después de que durante dos meses en los medios había circulado la versión de que en el CADE hablaría un "fundador de la Singularity University de Silicon Valley"; pues así fue presentado por el IPAE en sus notas de prensa.

Durante el mismo evento, El Comercio conversó con Cordeiro y contactó a SU para aclarar la polémica originada a partir de las denuncias del blog de español de difusión científica ULÛM.es.

Lejos de negar las acusaciones, dijo conocerlas. Insistió en ser uno de los 20 profesores originales de la entidad y explicó que no le extrañaba que Singularity University busque ahora desvincularlo. Además de señalar que en España existe una conspiración del Opus Dei" para desacreditar sus teorías, trabajo e investigaciones (ver notas relacionadas).



"Yo soy de los 20 profesores fundadores en 2009 y estuve los primeros cuatro años allá en California. Fui Global Challenges Coordinator en 2012. Desde entonces me mudé para España y no estoy vinculado con Singularity University", señaló presentando un video en el que se vé al fundador Ray Kurzweil presentándolo en una exposición en las instalaciones de Google en 2014.

Ante ello, SU contestó a través de un comunicado elaborado por su equipo legal.

"Singularity University fue fundada por el Dr. Peter H. Diamandis y el Sr. Ray Kurzweil, tal como se resume en nuestro sitio web. El Sr. José Cordeiro estuvo involucrado con nuestra compañía como asesor del profesorado al comienzo de nuestra historia, hace varios años ya. El Sr. Cordeiro, no es cofundador ni docente en Singularity University y no trabaja con nosotros desde hace varios años. Tenga en cuenta que el Sr. Cordeiro no está autorizado para representar a SU o tiene una afiliación actual con nosotros", explicaron.

Ello confirma las explicaciones de Cordeiro y lo que emprendedores peruanos que asistieron a SU en el pasado corroboraron a El Comercio (ver notas relacionadas). Pero no el por qué fue presentado por los organizadores del CADE con credenciales que daban a entender que su rol había sido mayor y seguía vigente.

“El problema comenzó pues en CADE me presentaron como 'profesor y fundador' de SU, lo cual es un grave error de su parte y ha servido para echar leña al fuego, y reavivar los problemas de Rob Nail [actual CEO de SU] conmigo”, respondió Cordeiro mediante correo electrónico responsabilizando del error y la polémica sucitada a IPAE.



Sin embargo, el expositor no se pronunció sobre por qué no realizó la corrección oportunamente a los organizadores del evento ni aclaró su vínculo al iniciar su presentación la semana pasada en Paracas.

Por su parte, IPAE señaló que no se pronunciaría al respecto de la acusación de Cordeiro o si este fue invitado al CADE basado en la premisa de que mantenía un nexo con SU en la actualidad.

EVENTOS ANTERIORES

Además, no es la primera ocasión en que un evento -nacional e internacional- comete el error de presentar a Cordeiro con la credencial de "fundador" de Singularity University.

Solo en marzo de este año la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la UTP, trajeron a Cordeiro para dar una conferencia en la calidad de director, profesor y fundador de SU.

Programa del evento.

Y en 2015, aunque ya no trabajaba con dicha compañía, fue presentado como catedrático de SU en el I Congreso Internacional de Tecnologías Exponenciales, organizado por Concytec, el Ministerio de la Producción, Startup Perú y Holosens; compañía dedicada al desarrollo de empresas en Internet dirigida por Gary Urteaga (quien fue alumno de Cordeiro en SU).

Además, tres días antes del CADE el -cuando menos- polémico Cordeiro estaba en Viena (Austria), en un evento junto a Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia. Esa misma semana había participado un evento en La Coruña (España), invitado por la Fundación Barrié, una institución que suele tratar con ponentes de prestigio.

OTRAS CREDENCIALES FALSAS

Esta semana el diario El País de España ha publicado un artículo en el que detalla que otras credenciales de Cordeiro serían falsas o planteadas justamente para apalancarse del prestigio de instituciones a las que no pertenece realmente.

En la presentación de otra de sus conferencias, en este caso en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, se afirma que es cofundador de la Internet Society. Desde esta organización se aclara que no lo es. “The Internet Society fue fundada por Vint Cerf y Bob Kahn”, recuerdan a dicho diario.

En esa misma presentación, Cordeiro afirma que es fundador y presidente emérito de la World Future Society (Venezuela). Aunque el nombre coincida con la World Future Society a la que pertenecen personalidades como Al Gore o Neil Degrasse Tyson, desde esa sociedad aclaran que actualmente no tiene relación con la sociedad y que el capítulo venezolano al que el ingeniero hace referencia no tiene rango oficial.

