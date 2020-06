El Gobierno estableció que en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma en la región Áncash las actividades incluidas en la fase II se reanuden previa autorización de los ministerios correspondientes, vía DS 103-2020-PCM.

Esto se da luego de que estas zonas consideradas de alto riesgo de trasmisión de coronavirus fueran exceptuadas del DS 101-2020-PCM –publicado el 4 de mayo– que autorizó en el marco de esta segunda etapa una serie de actividades económicas, entre ellas de minería, agricultura, manufactura y servicios.

En esta también se consideró a los conglomerados productivos y comerciales con el requisito de que operen a puertas cerradas, vendiendo sus productos mediante e-commerce y entregándolos vía delivery propio o por terceros.

Gabriel Cárdenas, asociado principal del área administrativa y regulatoria del estudio Cuatrecasas, explicó que la reciente norma cumple una función complementaria a las previas en las que se había determinado que ciertas zonas iban a necesitar mayores requisitos para su reanudación de actividades. “Ahora ya fueron definidas”, indicó Cárdenas.

Así, Cárdenas detalló que, con excepción de las zonas de riesgos, todas las empresas dedicadas a las actividades detalladas en la fase dos que no son conglomerados solo necesitarán registrar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) para operar.

(Elaboración: El Comercio)

Por su parte, las que sí son conglomerados deberán recibir la autorización del Ministerio de la Producción en coordinación con gobiernos locales y demás sectores respectivos.

Mientras que en las zonas de alto riesgo, el inicio de las actividades incluidas en la Fase 2 será determinado vía Resolución Ministerial del Sector correspondiente.

¿Y si una empresa cuya actividad ha sido autorizado se encuentra en zona de riesgo? Cárdenas precisó que, dependiendo de cuándo obtuvo la autorización, la empresa no deberá realizar nuevos trámites, dado que ya habría recibido -en la fase I donde se pedían mayores requisitos- los permisos respectivos, según se indica en el DS 101-2020-PCM.

“Las autorizaciones sectoriales, así como los registros realizados en el SICOVID en el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, antes de la entrada en vigencia de la presente norma DS 101-2020-PCM del 4 de junio), se consideran válidos en todos sus extremos. Los trámites iniciados por los solicitantes de actividades de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades que no hayan obtenido la autorización sectorial correspondiente, se rigen por lo dispuesto en el presente Decreto Supremo”, se lee en la disposición complementaria.

“Si lo obtuviste antes del 4 de junio todo está bien, aún si estás en estas zonas de riesgo, porque los permisos son válidos para la última norma”, remarcó Cárdenas.

REACCIONES REGIONALES

Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio de Ica, consideró positivo que el Gobierno solicite mayores requisitos en ciertas zonas para evitar el brote del coronavirus.

Sin embargo, indicó que, en línea a que en la región el 70% de la población trabaja directa o indirectamente con la agroindustria, no se tendría inconvenientes en la adopción de protocolos sanitarios.

“Me parecen buenos los requisitos. No habría problemas al respecto porque aquí las empresas deben cumplir con otros más exigentes para obtener los certificados internacionales porque tratan productos alimenticios. En Ica, las personas no se han infectado por ir a trabajar”, remarcó Ojeda, añadiendo que el verdadero problema en el país es el alto índice de informalidad. “Mientras no la controlemos seguiremos creciendo”, apuntó.

A su turno, Hermes Escalante, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, también saludó la medida y que el Gobierno haya decidido levantar la exclusión para estas zonas de riesgo.

“Venimos haciendo gestiones desde el mes pasado. Estamos concientes [del alto índice de contagio en La Libertad], pero regiones vecinas presentaban mayor infectados, incluso Lima y el Callao. Espérabamos ciertas flexibilizadades y al parecer escucharon parte de los reclamos. Estamos satisfechos con que nos permitan reanudar actividades, dado que ya existen protocolos”, remarcó.

DATO

Gabriel Cárdenas, asociado principal del área administrativa y regulatoria del estudio Cuatrecasas indicó que el tiempo que demora que una empresa obtenga el permiso correspondiente para operar depende en gran medida de su comité de seguridad y trabajao. “Depende de cada caso”, indicó.

