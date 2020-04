El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de marzo de 2020, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,65%, acumulando un alza de 0,84% al tercer mes del presente año.

En el mes de marzo de 2020, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) se elevó en 0,42% con una variación acumulada al tercer mes del año de 0,64% y en los últimos doce meses se situó en 1,73%, informó el INEI.

Asimismo, la variación anual (abril 2019 – marzo 2020) alcanzó 1,82%, con una tasa promedio mensual de 0,15%.

Cabe recordar que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, advirtió de que existe un riesgo de que la inflación del país se ubique por debajo del rango meta (entre 1% y 3%).

“Vamos a hacer lo posible para no entrar en deflación. En este momento la inflación está debajo de 2%. Hay riesgo que esté más próxima a 1% o debajo de 1%”, señaló Velarde en entrevista con Canal N.

En tanto, la variación de los indicadores de precios en el mes de marzo se sustenta principalmente, en el incremento de precios observado en los siguientes grandes grupos de consumo:

Alimentos y Bebidas

El incremento de los precios de Alimentos y Bebidas de un 1,11%, se dio debido a que subieron los precios del azúcar (13,6%) tanto la rubia (14,0%) como la blanca (8,7%); las hortalizas y legumbres frescas (10,8%) tales como la espinaca (55,0%), cebolla de cabeza (22,1%), ajo entero (20,1%), apio (18,0%), poro (17,4%), zanahoria (15,4%), tomate italiano (15,0%) y lechuga (9,4%); asimismo, las leguminosas y derivados (4,8%) como frejol canario (10,9%), arveja seca partida (5,5%), frejol castilla (2,9%) y lenteja (1,7%); también, las frutas (2,9%) como la naranja de jugo (37,7%), fresa (29,1%), limón (15,8%), plátano de seda (8,0%), plátano de la isla (3,8%), piña (3,7%) y naranja de mesa (2,7%); y la leche, quesos y huevos (2,4%) de los cuales, subieron sus precios los huevos a granel (13,3%) y leche evaporada (0,7%).

Por el contrario, bajaron los precios de los tubérculos y raíces (-3,3%) como papa huayro (-6,6%), papa amarilla (-6,6%), olluco (-4,6%), papa color (-2,5%) y papa blanca (-2,2%) por un mejor abastecimiento de estos productos en los mercados de la capital; y las carnes y preparados de carne (-0,1%) como gallina (-0,6%), menudencia de pollo (-0,4%) y pollo eviscerado (-0,4%).

Enseñanza y Cultura

El incremento de los precios de Enseñanza y Cultura de un 1,27%, se sustenta en el aumento de precios observados en el servicio de enseñanza (1,7%) como la pensión en colegio particular (4,4%), matrícula en colegio estatal (2,5%), matrícula en colegio no estatal (1,4%) y matrícula en Cetpro no estatal (1,1%). Además, los equipos y accesorios (0,2%) como equipo de sonido (0,9%), reproductor de imágenes (0,5%) y memoria móvil (0,2%).

Otros Bienes y Servicios

El incremento de los precios de Otros Bienes y Servicios de un 0,10%, de dio por el incremento de precios en los artículos de joyería (0,4%) y los artículos de cuidados personales (0,1%) como pañuelos y toallas faciales (2,7%), talco (0,7%), reacondicionador (0,5%), pañales desechables (0,3%) y papel higiénico (0,1%).

Respecto al Alquiler de Vivienda Combustible y Electricidad los precio aumentaron en un 0,05, mientras que los precios relacionados al grupo de Cuidado y Conservación de la Salud se incrementaron en un 0,04%, en tanto, Vestido y Calzado no mostró variación.

Por el contrario, Transportes y Comunicaciones los precios se redujeron en 0,06%, así el precio del transporte aéreo se redujo en 4,5%, así como el pasaje aéreo nacional (-7,9%) e internacional (-3,1%); los combustibles y lubricantes (-1,8%), gasolina (-2,2%), petróleo diésel (-0,9%). Mientras que, subieron los precios del transporte local (0,2%) como el pasaje en taxi (0,6%).

Variación de precios por ciudades

En el mes de marzo de 2020, las veintiséis ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor reportaron alza de precios. Las variaciones más altas se registraron en las ciudades de Chimbote (1,09%), Piura (1,02%), Moquegua (0,94%), Tacna (0,85%) y Chiclayo (0,78%). En tanto, las variaciones más bajas se observaron en Puno (0,04%), Huancayo (0,07%), Cerro de Pasco (0,12%) y Huancavelica (0,16%).

