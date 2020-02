El coronavirus demora las grandes compras chinas de productos de Estados Unidos previstas en el acuerdo comercial firmado el mes pasado, dijo este martes el consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

Como se recuerda, China se comprometió a elevar en los próximos dos años sus compras de productos estadounidenses, especialmente agrícolas y manufacturados, por una suma total de US$200.000 millones.

“La explosión de exportaciones esperada en ese acuerdo comercial llevará más tiempo a causa del virus chino. Es verdad”, admitió en Kudlow entrevistado por la cadena Fox Business.

No obstante, Washington cree que el coronavirus tiene un “impacto mínimo” en su economía. “El mundo no está en Wuhan”, dijo en alusión a la capital de la provincia china de Hubei en donde comenzó la epidemia. “El mundo no se ha detenido. En Estados Unidos tenemos una economía muy dinámica”, añadió.

Una decena de provincias chinas, la mayor parte de ellas muy industrializadas, ordenaron a sus fábricas y empresas consideradas no esenciales permanecer cerradas hasta el 9 de febrero.

Una de las consecuencias de una menor producción china es que “podría acelerar la producción aquí, en Estados Unidos, lo que podría ser muy beneficioso”, dijo Kudlow. “Estados Unidos es la primera economía mundial. Tenemos aquí cadenas de suministros”, agregó.

La semana pasada el secretario de Comercio, Wilbur Ross, generó un torrente de críticas al afirmar que la menor producción industrial de China ayudará a “impulsar el retorno de empleos a América del Norte”.