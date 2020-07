Aun cuando el coronavirus sigue dejando graves consecuencias en el país, para el largo plazo se observa un mejor escenario. El 38% de los peruanos considera que la situación económica dentro de 12 meses estará mejor, de acuerdo con el informe de opinión correspondiente a julio de Ipsos.

Esta percepción optimista sobre el futuro es mayor en 11 puntos porcentuales que la manifestada en junio del 2019. En contraparte, la proporción que considera que este panorama empeorará asciende a un 32%.

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, explicó que esta percepción positiva se sustenta, principalmente, en la esperanza de la población de que la vacuna contra el COVID-19 se descubra en los próximos meses. Pero precisó que a ello se suma el factor de la época electoral.

Sin embargo, Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, disintió de esta última hipótesis, pues mencionó que la preocupación de las personas está orientada más al corto plazo.

El informe también revela que el 45% cree que su situación económica mejorará dentro de un año, mientras que un 21% prevé que empeorará.

Torres señaló que esto se debe a que la gran masa de trabajadores son independientes y –si bien se han visto considerablemente perjudicados– creen que la crisis es efímera.

“Si bien estamos muy golpeados, hay optimismo en una recuperación para el próximo año. Las personas sienten que es una crisis pasajera”, detalló.

EL IMPACTO DE HOY

La encuesta da cuenta de que el 59% de la población consideró que la situación económica del país es mala. Solo el 4% calificó que la coyuntura es buena.

A su vez, el 27% señaló que la condición monetaria de su familia es mala, mientras que apenas un 13% la calificó de buena.

Torres mencionó que esto va en línea con el hecho de que la gran mayoría de los peruanos ha sufrido la reducción de sus ingresos o la pérdida de empleo.

“Hay un amplio sector que se ha visto afectado por la crisis. Solo hay una poca minoría que ve signos positivos en la coyuntura. Objetivamente, no se puede decir que la situación es buena. En todas las familias hubo integrantes cuyos sueldos se redujeron o perdieron su empleo”, detalló.

En este aspecto, el informe señala que un 30% manifestó que la condición de su familia está retrocediendo. Al respecto, Thorne indicó que esto evidencia el sorprendente deterioro monetario en las familias, producto de la crisis económica.

OCUPACIÓN ACTUAL

Debido a estos escenarios, la ocupación actual de las personas es diversa.

Solo el 8% indicó que se encuentra en su casa realizando teletrabajo, mientras que un 24% aseguró que “está saliendo a trabajar porque lo necesita”.

Para Thorne, entre las razones que explicarían esta última cifra estaría que el alcance de los subsidios ha sido limitado, pues no se cumplió el objetivo de evitar el tránsito de las personas.

“La dicotomía no es si saliste a trabajar o no, sino que, a pesar de los bonos, igual tuvieron que salir porque no compensaron”, sostuvo. Asimismo, añadió que se pone en evidencia la falta de preparación del país para realizar el teletrabajo.

UN 83% SE APOYA EN LA MINERÍA FORMAL

Un 58% consideró que la minería formal es “muy importante” para la reactivación económica del país. El 25% indicó que es “algo importante”, mientras que cinco de cada cien refirieron que es “nada importante”.

El sector minero representa el 10% del PBI, indicó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.

Al respecto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), saludó este resultado, pues se trata de uno de los sectores que brindan un crecimiento sostenido. “La minería representa el 10% del PBI, el 60% de las exportaciones, el 16% de la inversión privada y, por si fuera poco, genera 208 mil empleos directos”, detalló.

