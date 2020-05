A días de iniciar oficialmente la fase 1 de la reanudación de actividades, la empresa Miss Cupcakes se alistaba para abrir. Esto, luego de haber cumplido con los procedimientos que la ley exige. Sin embargo, el domingo vía Twitter, la dueña de Miss Cupcakes publicó un oficio firmado por el Ministerio de la Producción en el cual le revocan la autorización para operar.

“[...] Habiéndose efectuado el control posterior a nuestro proceso de habilitación para la reanudación de actividades productivas, se determina que usted no cumple con los criterios de focalización, por lo cual se deja sin efecto su autorización”, dice en el documento.

Al respecto, Casanave cuestionó que Produce no haya detallado los criterios de focalización con los que su negocio no cumple.

Bloque HTML de muestra La emoción duró muy poco, nos acaba de llegar este correo revocando la autorización sin mayor explicación. Lo mismo ha ocurrido con otros negocios que la recibieron. Esto es un abuso y un maltrato. Necesitamos una explicación @MINPRODUCCION @Minsa_Peru @MEF_Peru @Rocio_BarriosAl pic.twitter.com/KhvB1xIOvQ — Paloma - Quédate en casa 🏡 (@MMissCupcakes) May 10, 2020

En tanto, Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), indicó que las entidades del Estado deben ser muy rigurosas tanto para autorizar como para fiscalizar las operaciones de los restaurantes. “Acordémonos que lo principal es cuidar la salud. Esto no es juego”, agregó.

No obstante, Chávez dijo que le preocupa que las instituciones públicas emitan comunicados con respuestas negativas sin sustentar los motivos de la decisión.

“Definitivamente, me preocupa que hayan comunicados sin decir un por qué. Se supone que si hay una respuesta negativa, tiene que decir por qué no aplicó. Si no le han dicho nada, es bastante raro”, afirmó Chávez.

SISTEMA DEL PRODUCE

Michel Alarcón, dueño de los restaurantes La Muralla, Damero y Puerto 260, y César Torres, apoderado legal de Chiwake, indicaron que aún no pueden brindar a Produce la información que se les exige, ya que el sistema de esta cartera les arroja que sus fechas de nacimiento y el código de ubicación geográfica (ubigeo) son incorrectos.

“Mientras que no ingrese la información al sistema del Produce, no puedo recibir su autorización ni tampoco enviar esos datos al SISCOVID-19 del Minsa. He intentado hacer el proceso desde diferentes computadoras y con la ayuda de un abogado, pero no me lo permite”, detalló César Torres.

Al registrar la información de sus dos restaurantes que le solicita el portal del Produce, Willy Tomasevich reveló que también ha tenido dificultades.

Cuando Willy intenta ingresar el RUC (Registro Único de Contribuyentes) de su restaurante Elia en el sistema, este último se cuelga. Al realizar similar operación para su sanguchería Sancho Pan, no se le permite continuar con el proceso de inscripción. Esto pese a que el rubro de esta sanguchería es la venta y procesamiento de alimentos, y que cuenta, adicionalmente, con el servicio de delivery desde hace más de ocho años.

La norma pide que el restaurante tenga un plan de vigilancia, el cual debe ser presentado ante el Produce y luego al SISCOVID-19 del Minsa, explicó Catherine Docampo, gerenta del área legal corporativa de PwC Perú.

La abogada indicó que los requerimientos establecidos por el Ejecutivo implican una inversión que puede ser mayor a la capacidad que tienen algunos negocios. Proporcionar la información requerida por Produce como por el Minsa podría ser más sencillo de alistar para aquellas empresas que tienen un área de soporte legal, dejando en cierta desventaja a las más pequeñas.

La abogada indicó que los requerimientos establecidos por el Ejecutivo implican una inversión que puede ser mayor a la capacidad que tienen algunos negocios.

“Proporcionar la información requerida por Produce como por el Minsa podría ser más sencillo de alistar para aquellas empresas que tienen un área de soporte legal o de recursos humanos, dejando en cierta desventaja a las más pequeñas”, subrayó Docampo.

A diferencia de otros locales que han tenido dificultades, los restaurantes Roky’s y Pardos Chicken anunciaron que están listos para retomar sus operaciones. (Foto: Menú Perú / Archivo El Comercio)

Asimismo mencionó que los requisitos de facturar ventas anuales superiores a 75 unidades impositivas tributarias (UIT) y contar con por lo menos cinco trabajadores, pueden dejar de lado a algunos pequeños negocios, “que también deberían tener el derecho a ser parte de la reactivación de la economía nacional”.

LOS QUE VUELVEN A OPERAR

A diferencia de otros locales que han tenido dificultades, Rocío Barrios, titular de Produce, informó que 208 empresas están listo para reiniciar sus operaciones desde el lunes 11 de mayo.

“En la actualidad existen 220.000 restaurantes. De esos, estas primeras semanas se plantea habilitar un promedio de entre 2.200 y 2.500 restaurantes solo para Lima Metropolitana. Semana tras semana, en el marco de la progresividad y también teniendo cuidado en el tema de salud y la mitigación de riesgo, vamos a ir habilitando mayores grupos”, refirió.

COMPRA DE VEHÍCULOS

De acuerdo al nuevo plan de reactivación económica, los restaurantes pueden atender a sus clientes, bajo las modalidades de recojo en el local y delivery.

Blanca Chávez, de Ahora Perú, mencionó que las tiendas de motos no están atendiendo, por lo que sería difícil que los restaurantes puedan adquirir esta herramienta de trabajo. (Foto: GEC)

En ese sentido, Blanca Chávez, de Ahora Perú, mencionó que las tiendas de motos no están atendiendo, por lo que sería difícil que los restaurantes puedan adquirir esta herramienta de trabajo.

Asimismo, para poder operar por delivery, los restaurantes que planeen incorporar este servicio requerirán, además, que operen las instituciones encargadas del registro de vehículos (placas, tarjetas), así como los talleres de mantenimiento y el expendio de repuestos, los cuales no están incluidos aún en el plan de reactivación.

_______________________

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Video relacionado

Coronavirus: las dudas sobre el desconfinamiento aumentan ante una pandemia que no da tregua