La ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, aseguró que hasta el momento el nivel de gasto del Gobierno equivale al 5% del producto bruto interno (PBI) durante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.

La titular del MEF explicó que este gasto se divide en las garantías emitidas por Cofide por tres puntos del PBI, alrededor de S/21.000 millones. También integra la disposición de efectivo de CTS y AFP (1% del PBI), las medidas de alivio tributario (1%), y gasto público (0,6%).

“La suma de todas las medidas son cinco puntos del PBI, que se han implementado en dos meses. [...] Es un ritmo bastante acelerado”, declaró Alva en diálogo con “Cuarto poder”.

Al respecto, Elmer Cuba, socio principal de Macroconsult, señala que el gasto realizado por el Gobierno es alrededor de 1,5% del PBI, y no 5%, como señala el MEF.

“No todo el paquete [de medidas] del MEF es parte de la política fiscal. [...] El retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o AFP, así como el fondo Reactiva Perú es asumido por las familias y las empresas. El Estado apenas recauda 14% del PBI. No hay manera que sea el que más gaste. Los que están gastando más son las empresas privadas y las familias”, detalló Cuba.

Por su parte, Alfredo Thorne, exministro de Economía, indicó que es positivo que el Gobierno haya ejecutado 5% del PBI, cuando la meta anual –según el MEF– es alrededor del 8%.

No obstante, Thorne señaló que diversos economistas afirman que no se ha gastado 5% del PBI como anunció la ministra, sino un monto menor. Al respecto, sugiere al MEF publicar las cifras que sustenten lo anunciado.

“Hay algunos economistas que están cuestionando si es que realmente se ha realizado ese gasto o no. Creo que la ministra tiene que producir la evidencia de que eso es lo que se ha gastado. Lo que se le está pidiendo a la ministra es que transparente las cifras”, precisó Thorne.

Además, el exministro de Economía señaló que al Gobierno le ha faltado celeridad al realizar los planes que se había planteado.

“Ha planteado muchos planes pero estos se han retrasado, como Reactiva Perú que se retrasó. Mientras más nos retrasamos en efectuar el gasto, pues más se hunde la economía. Pienso que hay que tener mucho cuidado por ahí”, subrayó Thorne.

A su turno, Cuba indicó que es comprensible que el Gobierno no haya ejecutado un porcentaje mayor del PBI en inversión pública.

“Sabiamente el MEF se está guardando el dinero que tiene. Se espera que en la segunda parte del año, cuando la economía ya esté reiniciada, salga el MEF con su dinero. Por ahora el monto [del gasto] es pequeño. No llega ni al 5%. Eso no es una crítica. Eso es lo correcto porque no puede reactivar en medio de la pandemia”, detalló Cuba.

"Se espera que en la segunda parte del año, cuando la economía ya esté reiniciada, salga el MEF con su dinero. Por ahora el monto [del gasto] es pequeño. No llega ni al 5%. Eso no es una crítica. Eso es lo correcto porque no puede reactivar en medio de la pandemia”, indicó Elmer Cuba (Foto: GEC)

ETAPAS

Alva indicó que la implementación de medidas para contrarrestar los efectos del coronavirus será progresiva y en las dos etapas: contención y reactivación. Añadió que el presupuesto del mismo ha sido ampliado de 12% a 17% del PBI.

“Será una implementación progresiva, no significa que mañana veremos los 17 puntos del PBI”, detalló.

__________________

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

TE PUEDE INTERESAR

VÍDEO RECOMENDADO

Delivery en cuarentena: una vía para reactivar la economía y evitar contagios