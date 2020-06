Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las clínicas privadas, El Comercio conversó con Carlos Joo, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), quien detalló que cada clínica deberá firmar un contrato con el Seguro Integral de Salud (SIS) para aceptar la tarifa acordada y remarcó que, en algunos casos, los ingresos de las clínicas durante el estado de emergencia han sido impactados en un 70%.

— ¿Cuáles son los pormenores del acuerdo?

Este acuerdo al que hemos llegado el día miércoles incluye un paquete integral de S/55.000 más IGV y toda la estancia que tenga el paciente del SIS en la clínica tanto en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como en la hospitalización. Tiene como componentes [el pago de] honorarios, médicos y enfermeras, técnicos, ventiladores, monitores, procedimientos, medicamentos, laboratorios, imágenes, entre otros. Lo único que no está en ese paquete es la eventualidad que es muy infrecuente de que un paciente no COVID-19 este muy mal y tenga una falla renal por lo que se necesite de hemodiálisis. es lo único que no cubre. Este paquete es por toda la hospitalización y integral tal como lo he mencionado.

— En esta negociación, las clínicas privadas como gremio han tenido que bajar sus pretensiones sobre lo que buscaban alcanzar inicialmente. Se había acordado S/97.000 por 21 días en UCI y ahora hablamos de una tarifa plana de S/55.000. ¿Qué implica esto para el sector en términos de costos?

Evidentemente negociar era cercano a la propuesta. En ese sentido, el gremio ha bajado su propuesta inicial y también el SIS ha elevado la suya para encontrar un punto de encuentro. Lo acordado evidentemente dependiendo de la estructura de costos de cada clínica significará que por lo menos nos cubra los costos. En algunos casos, se podrá ganar algo. En otros casos, también se perderá. Pero la ganancia más importante no la estamos viendo en soles, sino en salvar vidas de pacientes que están afectados por esta devastadora pandemia. Ahí estamos expresando nuestra solidaridad y responsabilidad social. Por lo menos cubre nuestros costos. Esta tarifa definitivamente es menor a lo que nosotros usualmente manejamos en clínicas.

— ¿Si un paciente no es derivado de un hospital y va a una clínica, estos S/55.000 le van a poder cubrir si tengo que ingresar a la UCI por COVID-19?

Estos S/55.000 es para todos los pacientes solamente del SIS y Essalud. El paciente particular tiene costos superiores. De los pacientes del SIS y Essalud, teóricamente no deberían llegar solos a nuestras clínicas sino referenciados por su aseguradora o su hospital. Esa es la teoría. La práctica nos dice que a veces los pacientes que pertenecen a Essalud van a sus respectivos hospitales y no encuentran camas. Lo que hacen es que terminan llegando a las clínicas. Si es un paciente que no está grave, que está medianamente comprometido, se le dice que vuelva al hospital público, pero sí está muy mal definitivamente lo aceptamos aunque no haya sido referenciados, porque su vida está primero. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente ingresarlo, tratarlo y por supuesto comunicar al SIS que nos ha llegado un paciente que aunque no fue referenciado por ellos, es un paciente del SIS. Pero no dejaremos nunca que un paciente comprometido por un trámite administrativo o burocrático pierda la vida.

VIDEO RELACIONADO

Coronavirus en Perú: Gobierno llega a buen acuerdo con clínicas

— ¿Por cuánto tiempo se dará esta cobertura?

Por todo el tiempo que dure esta pandemia del COVID-19. El miércoles hemos firmado un acta de acuerdo; pero queda claro que falta el contrato, que lo firma cada clínica con el SIS. La asociación de clínicas no firma nada, simplemente va y trata de buscar las mejores condiciones para todas las clínicas. Pero cada clínica va a firmar ese contrato con el SIS.

— ¿Hay posibilidad de que hayan clínicas que no firmen, o que estén en una situación financiera que les impida hacerlo?

La Asociación es una entidad formal y democrática. No obliga a nadie. Cada clínica tiene toda la potestad para firmar o no firmar el acuerdo. Hay un consenso [de que la mayoría lo hagan]; ya dependerá del SIS y cada clínica. Esta cifra [la tarifa plana de S/55.000] no necesariamente significa que vamos a ganar, solo cubre nuestros costos. Si ganamos es en la oportunidad del pago; que habiendo una tarifa y un contrato, cuando termine la atención y en un tiempo razonable nos van a pagar [el Estado], considerando que la deuda impaga que el SIS tiene con nosotros asciende a como S/60 millones. Este contrato también nos ayuda a que el pago sea oportuno. Nos comprometemos además a seguir dando la mejor calidad al menor costo.

— ¿Cómo está el ratio de mortalidad entre el sector privado y público?

En el sector público en el Ministerio de Salud (Minsa) más o menos muere el 40%, igual en Essalud. En las clínicas muere el 2,7%. Evidentemente hay una gran diferencia y con esto no estoy satanizando al sector público. Al público llega el paciente mucho más tarde, más descompensado y más grave. Muchos de estos pacientes mueren por no ingresar en una UCI.

Coronavirus en Perú. (Foto: Hugo Curotto / GEC)

— ¿Cuál es el promedio del costo que manejan por camas UCI al día?

No tengo una estructura de costos en este momento pero toda esta estructura fue enviada al SIS. No solo está el honorario del médico o las técnicas. No nos olvidemos que el Gobierno elevó el honorario de médicos intensivistas, las convocatorias a médicos intensivistas por S/12.900. Para un médico general el honorario se elevó a S/9.000. Bien por los médicos. ¿Imagina lo que hemos tenido que hacer nosotros para poder retener a nuestro personal? Obviamente subir sus remuneraciones.

El tratamiento de un paciente COVID-19 cuesta. Tenemos equipos de protección de personal completo, porque primero no es solamente salvar la vida del paciente sino también evitar la infección de nuestro personal. Durante esta pandemia los costos se han incrementado no solamente en materiales sino en el honorario de recursos humanos y a la vez hemos disminuido los ingresos. La consulta ambulatoria y la cirugía selectiva no estaban permitidas. La población no podía acudir sino a emergencias o urgencias. Se han visto mellados nuestros ingresos y por el contrario, a la par, han incrementado los costos. Eso es lo que puedo comentar.

— ¿Cuán afectados se han visto los ingresos exactamente?

Nos ha afectado la pandemia y bastante. La afluencia de pacientes a la consulta externa y a la emergencia ha disminuido. Para poner una cifra aproximada, si una clínica mediana ve por mes 25 mil pacientes, 20 mil los ve por la consulta ambulatoria que estuvo totalmente cerrada para nosotros y 5 mil por emergencia. En general, nuestros ingresos se han visto mellados en un rango que va del 30% al 70%. Eso ha significado el tema de la cuarentena y todo lo demás.

Te puede interesar

Video relacionado

Combatir la COVID-19 en un hospital de la mayor favela de Venezuela