La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) cuestionó que el Ejecutivo no haya permitido a los restaurantes en provincias con un número mínimo de infectados por COVID-19 empezar sus actividades, en el marco de la primera fase de reactivación económica.

“No sé, no entiendo el por qué no han habilitado parte de provincias. Provincias que tienen un mínimo de infectados. Tacna, Puno, Moquegua, Arequipa, que están ávidos por trabajar”, dijo la presidenta de Ahora Perú, Blanca Chávez, en entrevista con RPP.

Según los lineamientos del Gobierno, para esta primera etapa de reactivación se ha autorizado a los restaurantes que operan en Lima Metropolitana.

En ese sentido, Chávez afirmó que a las pequeñas empresas en otras regiones del país “no los va a matar el COVID-19, sino el hambre”.

“Acá no se trata de grandes y medianos. Se trata también de los pequeños. No queremos que los restaurantes se ahoguen, se mueran, queremos más bien reactivarlos, están en cuidados intensivos ahorita”, acotó.

La presidenta del gremio pidió también que se agilicen los trámites respectivos para autorizar a una mayor cantidad de empresas y puedan volver a brindar sus servicios en el menor tiempo posible.

“Si ya se sabe que iba a haber una sobrecarga, debimos estar preparados (...) Deben agilizar porque ya la gente está ahogada”, puntualizó.

Según datos de Ahora Perú, en esta primera semana el 90% de los restaurantes que obtuvieron su autorización fueron pollerías, seguidos de restaurantes de comida fusión y marina.