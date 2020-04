El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que desde la entidad monetaria también tienen una propuesta sobre el retiro de un monto de los fondos de pensiones para brindar liquidez a las personas en un contexto de epidemia por el coronavirus.

Explicó que esta consiste en permitirle a quienes no aportan hace más de seis meses retirar S/1.000 o S/1.200 durante seis meses o hasta fin de año. Esto, a su vez, considerando que en el 2020 se discutirá una “reforma más integral de pensión”.

“A los que no vienen cotizando más de seis meses, que era la propuesta que teníamos, la idea era que pudieran sacar S/1.000 durante seis meses o hasta fin de año. Y antes de fin de año se discutiría una reforma más integral de pensión”, señaló Velarde, un día después de haber participado en la Junta de Portavoces del Congreso brindando su posición sobre un proyecto que aborda el retiro de un monto de las pensiones.

Velarde recordó que en este momento hay 6,5 millones de afiliados, de los cuales 3 millones no cotizan. A su criterio, en este grupo deben centrarse las medidas de apoyo.

"Lo que hay que dar es a la gente que tiene bajos ingresos algún apoyo. Dar S/1.000 o S/1.200 mensuales por seis meses o hasta fin de año daría una cifra mas manejable”, refirió.

PROPUESTA DEL CONGRESO

Como se recuerda, la noche de este miércoles , la Junta de Portavoces del Congreso aprobó un nuevo texto sustitutorio sobre el proyecto multipartidario que propone el retiro del 25% de los fondos de las AFP fijando límites: un mínimo de retiro equivalente a 1 UIT (S/ 4.300) y un máximo equivalente a 3 UIT (S/ 12.900).

Al respecto, Velarde señaló que esta iniciativa -diferente a la inicial que proponía que todos los afiliados retiren el 25% de sus pensiones- “atenúa bastante el daño”, pero que “todavía es grande el monto que va a salir”.

Refiriéndose a la propuesta multipartidaria inicial, el jefe del BCR indicó que se contemplaba a personas que vienen recibiendo sueldos, por lo que no tenía "sentido que se les pague” (retiren el 25% de sus fondos).

“Inclusive ya se dio una medida que aumenta el sueldo en un momento que no es el mejor, ahora que no contribuirán a la AFP estos dos meses. No tiene sentido que se les permita sacar dinero a los que vienen cotizando”, afirmó el jefe del BCR.

