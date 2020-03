Desde que se evidenció la afectación de la actividad económica en el Perú a raíz de las medidas de cuarentena que tomó el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, un concepto empezó a ser cada vez más mencionado por economistas y autoridades del Gobierno: la cadena de pagos y la importancia de que esta no se rompa.

Justamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) han ultimado detalles para asegurar su sostenimiento y la solvencia del sistema financiero, inyectando S/30.000 millones a la economía.

Pero el significado del término y su importancia son cosas lejanas para muchos. Para responder a las dudas de los lectores, El Comercio conversó con tres economistas al respecto para comprender de qué trata la cadena de pagos y por qué es importante que no se rompa.

¿Qué es la cadena de pagos?

En pocas palabras, es una “sucesión de actividades” que mantienen operativas unas a otras y que existen en todas las actividades económicas, como el comercio, la agricultura, la pesca, la construcción, entre otras, conceptualiza Jorge Gallo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura (Udep).

Para que la actividad ocurra se necesitan los llamados “agentes económicos”, como las empresas y las personas. Los primeros venden bienes y servicios y los segundos, los compran, añade a su turno Carlos Casas, decano de Economía de la Universidad del Pacífico (UP).

En esa dinámica, también hay “deudas” por pagar, como las que una persona o agente económico puede tener con otro, como un banco o caja, anota Jorge Luis Ojeda, profesor de la facultad de Negocios EPE de la UPC, al tiempo que añade un elemento no menor.

“Este sistema es un sistema circular y que a lo largo del tiempo se basa en la confianza de los agentes involucrados”, sostiene.

Ejemplos de qué es una cadena de pagos

El pasado domingo, en dos programas televisivos, la titular del MEF María Antonieta Alva y el presidente del BCR Julio Velarde explicaron, a su estilo, de qué se trataba este concepto.

“Imagínate que tengo una polleria y tu me alquilas el local”, comentó Alva a la periodista Sol Carreño en Cuarto Poder. “El mes que no estoy teniendo ingresos yo no te puedo pagar el local. Con lo que yo te pagaba tú, a la vez, tienes un taller de confección [...] y tienes a María, quien trabaja contigo. Si yo no te pago, tú no le vas a poder pagar a María. A su vez, María -para ir a trabajar- tiene que dejar a su hija de cuatro años con Rosa. Si no le puedes pagar a María, ella tampoco puede pagarle a Rosa”, detalló la ministra.

“Eso es una cadena de pagos y no queremos interrumpir la posibilidad de que yo te pague a ti, para que tú le pagues a María y María a Rosa”, agregó.

Por su lado, a través de otro ejemplo Julio Velarde explicó en el programa Agenda Política la importancia de no interrumpir la cadena de pagos.

“Imagínese usted un hotel que no tiene gente y quien le vendió los alimentos para su restaurante le toca la puerta todos los días para que le pague, pero esa tienda de alimentos también tiene al dueño del local que todos los días le pide alquiler. Y el dueño de la tienda, a su vez, recibe la visita del dueño del hotel todos los días porque no le ha pagado un fin de semana que tuvo para celebrar el aniversario con su esposa. Todo el mundo debe, está angustiado, nadie puede pagar”, precisó el presidente de la entidad monetaria.

“Bruscamente se aparece alguien en el hotel y dice que quiere alquilar la mejor suite por S/1.000. Pero si no le gusta, no la tomará. ‘Acá tiene S/1.000, cuando baje, vaya a ducharme y vea la cama, si no me gusta [la suite] usted me devuelve la plata’ [le dice el potencial cliente al dueño del hotel]. El dueño del hotel recibe la plata, va corriendo a la tienda y paga los S/1.000; el dueño de la tienda va corriendo al dueño del inmueble y paga los S/1.000; y el dueño del inmueble irá con los S/1.000 y le paga al hotel. Baja la persona (de la suite), y (dice) ‘no me quedo, deme los S/1.000’. El hotel le dio los S/1.000 y nada ha pasado, pero todos han saldado sus deudas”, concluyó.

Presidente del BCR, Julio Velarde, y Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

Ojeda, por su parte, ilustra: “Juan Pérez es un pequeño empresario que produce y vende muebles de madera, tiene como proveedores a tres empresas, las cuales le han otorgado crédito para sus compras. Por otro lado, tiene como clientes a varias mueblerías en diferentes distritos Lima, a las que vende los muebles a crédito. Finalmente, en su pequeño taller da empleo a cinco personas y mantiene una deuda con el banco”.

“Como vemos en este pequeño caso, todo funciona correctamente, porque los clientes le pagan a Juan en el tiempo acordado y con este dinero Juan puede pagar a sus empleados, a sus proveedores y también al banco”, apunta.

“A su vez, los proveedores y los trabajadores con el pago que Juan les hace, también cumplen con el pago de sus respectivas deudas. Como podemos ver esto funciona como la cadena de una bicicleta (…) si todos los eslabones de la cadena cumplen con sus obligaciones, la cadena hará rodar a la bicicleta, en nuestro caso a la economía”, completa.

¿Por qué es importante que no se rompa la cadena de pagos?

“El problema radica en que, si se rompe la cadena de pagos, al final el perjuicio es para todos, incluso para el que la rompió en primer lugar”, responde Gallo.

Para Ojeda, es fundamental no quebrar la confianza que es mantiene “sana” a la economía. “Si no pago a mi proveedor, él no podrá pagar ni a sus proveedores ni a sus empleados, sin embargo, lo más grave es que no me volverá a dar crédito”, resalta.

En tanto, Casas comenta que la importancia está asociada no solo al impacto que pueda tener la ruptura de la cadena de pago, como la reducción de empleo o el quiebre de empresas.

“Cuando se para una cadena de pago, se inutilizan muchas empresas o muchas personas, que no pueden gastar tampoco. Eso genera una paralización de la economía. Ademas, como va a tomar tiempo reengancharse al trabajador (en un empleo) o abrir una nueva empresa para el empresario, entonces, la recesion que ya se desncadenó va a durar más”, anota.

“Por eso, hay que mantenerlos operando. Para que en el momento que pase la recuperación, no pase tanto tiempo. El principal miedo de una recesión como la que vamos a sufrir es que esto se mantenga en el tiempo”, subraya.

¿Cómo evitar romper la cadena de pago?

A juicio de Gallo, las personas y las empresas a ser responsables y conversar con sus proveedores para minimizar la imposibilidad de asumir compromisos.

“Si uno puede pagar, debe hacerlo. Si uno puede pagar solo la mitad, uno puede arreglar con su acreedor, ya sea el banco o una tienda. Y en el caso que uno no pueda pagar, es importante hacer un plan de pagos. De manera que uno programe sus futuros pagos, porque esta situación es temporal”, sostiene.

BCR Medidas para mantener cadena de pagos. (Foto: Andina)

Para Casas, las empresas y consumidores deberían priorizar sus gastos. En el caso de las primeras, concentrar sus pagos en proveedores cruciales y trabajadores. En el caso de los segundos, optimizar el uso de recursos. “Estamos en una economía de guerra. Eso va a ayudar a mantener la economía a menor dinamismo, pero caminando”, afirma.

¿Es el momento de hacer inversiones?

“Si son inversiones que no demoran mucho y pueden tener impacto y resultados rápidamente, habría que priorizar eso, para que justamente empiecen a rendir frutos cuando venga la recuperación y ayude a la reactivación. Pero si son más de largo plazo, habría que ser cauteloso”, responde Casas.

____________________________________________________

