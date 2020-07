El panorama para muchas empresas luego de la cuarentena es desolador, mientras que otras lograron sortear con eficiencia la pandemia. Ahora toca hacer un control de daños y retomar las operaciones. ¿Son alternativas viables las fusiones y adquisiciones (F&A) en este contexto?

Carlos Rojas, socio fundador de la consultora de inversiones Capia detalló que las posibilidades eran muy positivas antes del COVID-19.

“El primer trimestre se veía increíble, en enero y febrero había muchas transacciones en marcha, las que se habían detenido meses atrás por temas políticos (salida de PPK o cierre del Congreso). Hasta que de pronto, vino la pandemia”.

Esto generó un espacio de incertidumbre tan grande que todas esas transacciones se cayeron. La razón es simple. En plena pandemia no había certeza de cuánto valía la empresa que se estaba comprando o vendiendo. Por ejemplo, en el sector turismo, el valor de un hotel en plena pandemia se redujo considerablemente.

Interés de los países grandes

A nivel global, los mercados de países como China y Estados Unidos han rebotado rápidamente. Esto ha hecho que los fondos de inversión de private equity (mercado de acciones de empresas) sigan activos, lo que se traduce en una oportunidad de compra en países que no se han recuperado del todo.

“Estamos viendo que hay cierto interés por parte de China, principalmente, de voltearse a mirar a los países y regiones donde todavía no han salido del problema y ver si hay activos baratos”, explicó Rojas. En ese sentido, añadió, que veremos fondos de fuera del país más interesados en la región y también fondos de deudas.

Para el consultor, hay sectores en el Perú como la minería, pesca, y agroindustria que saldrán de esta crisis sin rasguños. Todo lo que tenga que ver con precios del exterior. Y los inversores de fuera van a ver si hay precios atractivos para comprar.

Pesca

Pero a nivel general, Rojas explicó que va a demorar la reactivación de contratos sobre compra y venta en otros sectores.

“Educación por ejemplo, había el rumor de vender la UPC, ahora qué precio le pones si no sabes cuántos alumnos van a seguir. Se decía que tenía 150 millones de EBITDA, ahora si hace 70 millones este año será un golazo. Entonces ya esperas al 2021 en casos como este”, añadió.

Proyecciones para el próximo año

Si este año se rige por la incertidumbre, el panorama hasta el segundo trimestre del 2021 no parece diferir mucho. Para Rojas son dos grandes trabas: “Primero porque estamos saliendo más tarde que todos (de la cuarentena). Y segundo por lo que está haciendo el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso, desde mi punto de vista, está minando la estabilidad que de alguna manera se creía que teníamos en los últimos 25 años. Porque pueden decir un día que los bancos no van a cobrar intereses, o que los contratos ley, como los peajes, ya no deben de estar vigentes”.

Ese entorno de inestabilidad se va a mantener hasta abril cuando se elija al nuevo Congreso, indicó el consultor. “Lo veo muy lento, muy frenado, con poca visibilidad de que esto se reactive rápido. Por este motivo, la reactivación de Perú va a ser muy pasiva, porque mientras que en otros países van a estar corriendo, nosotros vamos a estar trotando al no saber lo que se viene”.

Invertir en el exterior

Con este panorama, según Rojas, lo que el Congreso está haciendo es ahuyentar cualquier potencial inversión importante en el país en los próximos años.

En esa línea, ¿se abre la posibilidad de que las empresas peruanas inviertan fuera? “Creo que sí. Lo que va a pasar ahora es un cambio de visión de dónde vas a invertir. Primero por diversificación de riesgo, si tienes el 100% de balas metidas en el Perú y tienes un Congreso que está dispuesto a meterte la mano al bolsillo, la siguiente inversión la haces fuera”.

“Pero también porque el mundo va a obligar a estar más descentralizado. Es decir, ahora conviene tener más operaciones en otros países y salir a conquistar otros mercados. Por ello, las empresas peruanas se podrían animar a invertir en el extranjero”, dijo Rojas.

Con respecto a las fusiones y adquisiciones entre empresas peruanas, el especialista señaló que se podrían ver casos de empresas grandes buscando consolidar algunos espacios adquiriendo empresas medianas o chicas en situaciones más complejas. “Esta sería la última oportunidad que tienen para comprar el activo antes de las nuevas regulaciones”, indicó refiriéndose a la ley de antimonopolio.

