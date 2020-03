Gobierno ampliará bono de 380 soles a independientes: ¿por qué es importante aplicarlo en este grupo?

El último domingo la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, anunció la ampliación del subsidio de S/380 que desde ayer se está entregando a familias vulnerables para otra población que también sufrirá en forma significativa el impacto económico del coronavirus COVID-19 y la declaración de estado de emergencia e inmovilización: los trabajadores independientes.

Según información preliminar compartida por el Ejecutivo, este beneficio alcanzaría a un estimado de 500 mil independientes, una cantidad que toma como base la información del padrón general de hogares registrados como no pobres, cruzada con la base de datos de la Sunat y la SBS.

La ministra Ariela Luna, de Desarrollo e Inclusión Social, aseveró que aún se están ultimando los criterios y detalles para que esta entrega sea efectiva e incluya a esta población.

Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), de los 13 millones de personas que forman la población económicamente activa (PEA) en el área urbana, 3,9 millones serían independientes y 5,9 millones, dependientes.

A decir de Diego Macera, gerente general del IPE, “los independientes son los que están en una posición mucho más vulnerable” ante la coyuntura actual.

“Creo que sí es importante tener una estrategia de transferencia de subsidios de este tipo a los independientes porque son los que más van a sufrir estas semanas, sobre todo en la medida en que parece cada vez más posible que [la cuarentena] se amplíe”, consideró.

Se puede conocer si es beneficiario del bono ingresando al portal 'Yo me quedó en casa'.

En esa misma línea, el economista Alfonso de la Torre opinó que aplicar este subsidio a los independientes –que pueden pertenecer a la clase media emergente y no estar necesariamente en situación de pobreza– es útil, pues este sector ha visto mermada su actividad dada la paralización económica.

“En este tipo de medidas y transferencias siempre habrá filtraciones –personas que no deberían recibir bono y lo hacen– o poros –quienes deberían recibirlo, pero no lo reciben–. Y mientras uno más trata de minimizar las filtraciones, uno corre el riesgo de incrementar los poros o viceversa. En este contexto, es preferible que las personas que no lo necesitan lo reciban que quien lo necesita no lo reciba”, explicó.

Macera, en tanto, coincidió con dicha visión. “Parte de los criterios que tienen en la administración pública es que es mejor pecar de exceso que de defecto”, agregó.

GASTOS EFICIENTES

El monto de S/380 fue calculado para los quince días que regirá la medida que restringe la movilización y las actividades en el país.

Bajo esa lógica, De la Torre indicó que, si se extiende el estado de emergencia, “el Estado daría una segunda ronda de bonos para los beneficiarios”. Así, subrayó la importancia de que estas medidas sean temporales.

“Se va a correr el déficit fiscal más grande que hemos visto en varias décadas, pues estamos enfrentando un choque externo y una paralización interna. Si bien el Perú tiene mayor margen de maniobra que otros países de la región, no solo importa cuánto se gasta, sino cómo”, agregó.

En esa línea, recalcó que los mercados internacionales seguirán realizando préstamos al país siempre que el déficit alto sea utilizado de manera inteligente.

A su vez, Macera consideró que entregar un bono a los independientes también tiene un componente de salud pública al reducir “la tensión por la necesidad de salir a buscar ingresos” de esta población.

¿Cómo saber si recibiré el bono de S/ 380 en el Perú?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobó el padrón de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema que recibirán el subsidio ordenado por el Gobierno para disminuir la afectación económica por efecto del coronavirus. A los beneficiados se les otorgará S/ 380.

La titular del Midis, Ariela Luna, explicó que queda pendiente que el Gobierno informe quiénes acceden al subsidio y dónde lo cobrarán. “A partir de sábado o domingo se tendrá disponible una plataforma para ubicar esos datos, con solo poner su número de DNI tendrán acceso a esos datos”.