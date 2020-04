Lo anunciado ayer por el presidente de la República, Martín Vizcarra, no es una novedad. En el Perú se anuncia una reforma integral del sistema de pensiones desde hace mucho tiempo. Pero ayer el mandatario envió un mensaje directo a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), al referir que el comportamiento de estas empresas es rechazado por su gobierno “así como [por] la mayoría de la población”.

“[Los] intereses y comisiones [de las AFP] han sido abusivas; y ameritan una reforma integral del sistema”, aseveró.

Tras los calificativos, el presidente propuso al Congreso trabajar un proyecto conjunto que tenga esa finalidad “en uno, dos o tres meses”, cuando la propagación del COVID-19 se desacelere. No obstante, exhortó a los parlamentarios a evitar la aprobación de propuestas que distorsionan el sistema; en referencia al proyecto multipartidario que busca habilitar un retiro masivo del 25% de las AFP.

“Estamos a su disposición, yo como presidente. Mi gobierno quiere hacer esa revisión del sistema de la administración de los fondos privados y hagámosla juntos siempre pensando en lo que es mejor para la población”, comentó.

Previo a este mensaje, Vizcarra compartió algunas cifras que muestran la distorsión que generaría en el sistema aprobar la propuesta planteada por el Congreso: según estimaciones del Ejecutivo, solo 20.000 afiliados que en la actualidad trabajan y cuentan además con una CTS podrían acceder a retirar S/4.500 millones.

Durante su presentación en el Congreso, la ministra María Antonieta Alva sustentó que bajo la lógica de beneficiar a la población vulnerable, tampoco se lograría beneficios. Según cifras presentadas por el Ministerio de Economía, son más de 3 millones de afiliados que calificarían como vulnerables y que tienen fondos por debajo de los S/5.000.

Al retirar el 25% de esos ahorros, accedería en promedio a un monto de S/391. Razón por la cual la propuesta del Ejecutivo para el retiro de S/2.000 resulta más focalizada.

REACCIONES

Para Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad Pacífico, las comisiones que cobra el sistema privado de pensiones han ido reduciéndose a lo largo de los años. “No comparto que las comisiones sean abusivas, pero sí que fueron elevadas y han ido bajando”, advirtió.

¿Cuánto se reformará el sistema de pensiones peruano?

Recordemos que un mecanismo implementado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para elevar la competitividad en el sistema privado fue la licitación de afiliados; donde la AFP que ofrecía la mejor propuesta de comisión afiliaba a todos los nuevos trabajadores que optaban por el sistema durante un período. Así, tras la cuarta licitación realizada en diciembre del 2019, la comisión por flujo (sobre el sueldo del trabajador) es cero; mientras que la comisión mixta más baja en el sistema privado de pensiones hoy es de 0,246%.

En opinión de Bernal, las AFP han ganado credibilidad debido a las inversiones que realizan y cómo estas han ayudado a desarrollar el mercado de capitales. Sin embargo, lo que sigue siendo una deficiencia del sistema es que no es bueno para la población de bajos ingresos.

“Un taxista, un vendedor de mercado que no está en planilla de manera permanente no va a ahorrar lo suficiente y no construye un fondo. No es lo suficientemente amigable, pero en realidad esa es una característica que también la comparte el sistema público”, acotó.

Por ello consideró necesario generar un debate en torno al sistema, pero de manera integral. “Escoger dos o tres puntos en los que queremos enfocarnos para mejorarlo. Hay estudios bastante bien hechos sobre el tema”, remarcó.

LOS INFORMES

Una de los primeros esfuerzos por iniciar el debate previsional se concretó durante la gestión del entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien estableció una Comisión de Protección Social y publicó un informe final con recomendaciones específicas como establecer una pensión mínima universal antipobreza, la cual varía en función a la capacidad de ahorro del afiliado.

Un segundo informe fue elaborado por la OCDE sobre el sistema de pensiones peruano. Este informe también concluye en la necesidad de una pensión mínima. Además, recomendaba elevar la tasa de aporte ya que eran menores frente a lo observado en la región.

Finalmente, está el informe final elaborado por el Gobierno actual que recoge todas las recomendaciones y elabora una propuesta única. Dicho documento, según ha conocido este Diario, está listo y -hasta antes de la epidemia- era prioridad para presentarlo ante el nuevo Congreso.

AFECTACIÓN: ¿RIESGO DE QUIEBRA PARA LAS AFP?

Consultado por diversos medios sobre la posibilidad de que la norma del retiro del 25% de las AFP afecte a las empresas que administran los fondos, Oscar Graham, director general de Mercados Financieros y Previsional Privado, consideró que ese no es un peligro real de la propuesta.

“El gran peligro [de un retiro de esa magnitud] es para los afiliados y la realización de la pérdida”, puntualizó.

