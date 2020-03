MEF sobre retiro de 2.000 soles de las AFP: Evaluamos bajar el límite de quienes no aportan de 12 meses a 6 meses

A pesar de no recomendar el retiro de los fondos de pensiones de quienes cotizan en las AFP, el Ejecutivo aprobó este lunes una medida que permitirá que hasta 2,6 millones de peruanos puedan acceder a un monto máximo de 2.000 soles de dicho capital. Esta es una medida de alivio económico ante el impacto del coronavirus COVID-19 que solo será viable para quienes no aportan a su AFP en los últimos 12 meses o más.

“Se ha podido calibrar un escenario para que las personas de mayor vulnerabilidad como las que no están aportando los últimos 12 meses puedan acceder a 1.000 soles durante dos meses (abril y mayo). Esta medida está calibrada de tal manera de que no se den retiros abruptos de fondos, porque creemos que estos sí podrían no solo hacer real la pérdida de los afiliados, sino que va a requerir que se vendan algunos activos en un contexto de recesión” agregó Alva en referencia a la propuesta que plantea el retiro del 25% de las AFP, y que es apoyada de forma multipartidaria por seis bancadas del Congreso de la República.

No obstante ello, a raíz de la última visita a la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, Alva señaló que se está haciendo un análisis técnico para posibilitar que el retiro de hasta 2.000 sea viable para una mayor cantidad de personas.

“Estamos evaluando si es posible bajar esa valla [de 12 meses] a seis meses. Al final del día tendremos esa idea cerrada”, aseveró Alva.

Como se recuerda, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el lunes la aprobación de un decreto para que se retire hasta S/2.000 de los fondos del sistema de pensiones privado. De acuerdo al MEF, este será publicado este miércoles 1 de abril.

Hasta el momento la medida aplicará solo para aquellos que no aportan desde hace 12 meses o más. Asimismo, se informó que el retiro de este monto se dividirá en dos partes. Es decir, S/1.000 en abril y lo restante en mayo.

