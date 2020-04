La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, informó que el Gobierno ha previsto que al menos el 85% de trabajadores de las mypes estén cubiertos en la suspensión perfecta de labores o licencia sin goce de haber.

“La previsión que hemos hecho en términos presupuestales es que si el 85% de todos los trabajadores del régimen de la microempresa estuvieran comprendidos en esta figura, tendrían el respaldo del pago de la prestación económica de la emergencia”, detalló la ministra en RPP Noticias.

En esa línea, la titular de la cartera de Trabajo recordó que la “suspensión perfecta puede operar solo en los supuestos señalados como excepción en cualquier régimen laboral siempre que se acredite que la prestación económica es grave”.

Por otro lado, la ministra Cáceres mencionó que esta es la “primera vez que un Gobierno hace un esfuerzo sin precedentes para destinar recursos que ayuden a garantizar la cadena de pagos y alquiler de las empresas".

“La opción del Gobierno es muy clara y es no dejar en desprotección a los trabajadores más vulnerables (...) que son aquellos cuyos ingresos son bajos y no tienen capacidad de ahorro como el caso del régimen de la microempresa, donde no está previsto el derecho de compensación de servicios”, indicó.

El Gobierno anunció que para los empleados de las mypes se destinará una subvención de S/ 760 mensuales durante el periodo de emergencia, siempre y cuando se haya recibido la licencia sin goce de haberes. Además, los beneficiarios no deben percibir más de S/ 2.400 mensuales.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

