El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que el decreto legislativo 1476 sobre las pensiones de las instituciones educativas privadas, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, establece la transparencia de la información que deben tener los colegios con los padres de familia.

El presidente consideró que un “análisis simple” concluye que la educación a distancia es de menos costo que la presencial y por ello los colegios deben presentar sus costos de los dos tipos de educación para “justificar el descuento”.

"Lo que establece este decreto es la transparencia de la información, las entidades educativas privadas tienen que hacer una justificación del servicio que prestan", expresó el mandatario.

El mandatario finalizó señalando que los padres que no acepten las nuevas condiciones de los colegios tienen la posibilidad de cambiar por otra institución privada o pública.

Como se sabe, el Gobierno decretó hoy que los colegios privados no pueden cobrar por los servicios que se han dejado de brindar producto de la emergencia nacional sanitaria declarada ante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial”, se lee en la norma.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

