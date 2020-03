El sector industrial exhorta al gobierno a prorrogar el pago del Impuesto a la Renta 2019 para todas las empresas —incluyendo a las más grandes—, dado que el estado de emergencia por quince días para evitar el brote del coronavirus viene afectando sus ingresos y podría poner en peligro el pago de las planillas.

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indicó en entrevista con El Comercio que las empresas del sector se preparan para el lanzamiento de una campaña para dinamizar las ventas, una vez terminada la cuarentena; así como alistan protocolos de seguridad para que sus trabajadores retornen a sus centros de labores.

Dada la paralización en las actividades no esenciales en el país, ¿cómo les viene afectando a las empresas industriales?

Esto no es solo un problema de las pequeñas, tenemos empresas a las que no les están pagando, hay mucha factura en el mercado que no se le paga, y se están cancelando los pedidos de exportación.

¿Qué tipo de medidas considera pertinentes que el Gobierno tenga en cuenta hacia las empresas del sector?

Ya viene fin de mes y se tiene que pagar a Impuesto a la Renta, hacer la Declaración Jurada, y pagar utilidades. El tema es que o pagas los temas tributarios o la planilla, porque no alcanza para las dos cosas si no vendes. Pero si ahora no te entra dinero porque no vendes, tienes que ver qué haces. O lo dejas a los trabajadores, tenemos que pedir una

Consideramos que el objetivo debe ser que las empresas deben tener los dineros para los salarios, entonces es necesario prorrogar ciertos elementos como la Declaración Jurada y el pago de Impuesto a la Renta. No es una decisión fácil porque son 18 mil empresas que pagan el 80% de la recaudación Sunat. Entonces, hay que hacer prórrogas [tributarias] para que podamos cumplir con los trabajadores. Lo peor es que se comience a hacer despidos.

El sector industrial es uno de los que no puede aplicar el 'trabajo remoto' durante la cuarentena. (Foto: USI)

¿Las empresas industriales tienen capacidad de soportar un tiempo de estado de emergencia mayor?

Hay empresas que han podido o pueden soportar a fin de mes, pero de ahí en adelante veo muy difícil. Nadie sabe si se prorrogue [el estado de emergencia]. Con lo que hizo el gobierno estamos de acuerdo, ha hecho contención que no se ha hecho en otros países, en Chile y Colombia siguen funcionando [las empresas]. Pero en ese momento también debes pensar en la parte económica de todos. Estamos de acuerdo porque si no se hubiera hecho, no tenemos la infraestructura que pueda soportar el brote del virus. Pero al mismo tiempo, se debe ver el problema económico que se genera. Es un problema mundial.

¿Cómo hará frente el sector a esta desaceleración económica una vez culmine esta paralización de actividades?

Vamos a sacar una campaña fuerte para que compren a nivel local. Para que la compra que haga el Estado sea para los peruanos. Esto sería posterior a la cuarentena. También estamos viendo como serán los protocolos para trabajar; lo que no queremos es que se ingrese a trabajar sin estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados como institución para que todos sepan qué protocolos seguir en caso se abran más empresas.

La semana pasada se conoció que el Ministerio de Agricultura está trabajando una iniciativa para controlar los precios de algunos productos básicos durante el estado de emergencia, ¿tienen alguna posición al respecto?

Hace una semana, decidimos que ninguna industria debe subir los precios, lo acordamos con los industriales, Adex, CCL, Confiep, y los cuatro gremios firmamos un documento de que no deben haber acaparamiento y no deben subirse los precios, dijimos hace seis días. Esa es la parte del sector industrial. Hay fallas en el distribuidor, sí. Pero como industriales estamos haciendo una página de transparencia, igual que hay en Estados Unidos, que dan referencia de información.

El precio del kilo de limones se normalizó a S/2 en la semana, tras llegar a picos de S/8 la semana previa. (Foto: GEC)

¿Cuál es su posición sobre un posible control de precios por parte del Estado?

Siempre que hay control de precios, después va a haber acaparamiento. Ahora nosotros mismos estamos poniendo los precios en el portal. No estamos de acuerdo con quienes suben de precio. esta es una economía social de mercado, donde no debe pasar que hayan ciertas personas que suban los precios ahora.

¿Este portal será de acceso público? ¿Cuándo saldría o qué productos incluiría?

El portal es para todos los peruanos. Estamos trabajándolo en este momento. Estamos comenzando a llamar a las empresas, y calculo que máximo en unos días debería estar listo. Se verán productos alimenticios, de limpieza, medicinas. Lo que tratamos es que en verdad se encare el problema.

