El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) decretó que las empresas que hayan accedido al subsidio del 35% del salario de trabajadores que ganen hasta S/1.500 no podrán aplicar la suspensión perfecta de labores a dicho personal.

La medida fue aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2020-TR, publicado hoy en Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Según el texto de la norma, estos trabajadores no podrán ser suspendidos mientras parte de su sueldo sea subsidiado por el Estado. Es decir, si la compañía pretende aplicarles la suspensión perfecta de labores, deberá de desistir del subsidio para estos empleados.

“El Ministerio de Trabajo deberá pronunciarse, de ser el caso, indicando que la suspensión no aplica para tales trabajadores durante el mes en el que se percibió el subsidio”, indicó Diego Castillo, asociado senior de Hernandez & Cía.

A su vez, el decreto indica que para los efectos de la evaluación del nivel de afectación económica de la compañía, cuando solicite aplicar la suspensión perfecta en mayo, el monto subsidiado será descontado de la masa laboral.

Además, si se aplicara la suspensión perfecta de labores en mayo, la remuneración de los trabajadores declarados deberá ser la correspondiente al mes de abril.

“Esta norma genera incertidumbre respecto de las medidas de suspensión perfecta que ya fueron presentadas, pues se ejecutaron sin haber tenido las reglas claras que ahora el Ministerio pretende cambiar con estas disposiciones”, añadió Castillo.

El abogado también comentó que estas disposiciones son incongruentes con otras normas emitidas por el Gobierno. Con estas nuevas disposiciones, agregó, el Ministerio de Trabajo estaría obligando a las empresas a sufrir gastos que no podrían asumir, pues a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta S/ 1.500 no podrían no se le podría efectuar suspensiones perfectas.

