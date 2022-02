Conforme a los criterios de Saber más

Tras obtener generosos beneficios de su vacuna contra el covid-19, el laboratorio estadounidense Pfizer prevé vender aun US$ 32.000 millones de ese fármaco este año y US$ 22.000 millones por su tratamiento contra el coronavirus.

La fuerte demanda por los productos ligados a la pandemia debería permitirle al grupo alcanzar por primera vez los US$100.000 millones en facturación.

“El 2021 ha sido un año bisagra para Pfizer”, comentó su director ejecutivo, Albert Bourla, en un menaje publicado a propósito de la publicación de resultados de la compañía.

El grupo produjo más de 3.000 millones de dosis de la vacuna, desarrollada en asociación con la biotecnológica alemana BioNTech, bajo el nombre de Comirnaty, vendiendo US$ 36.8000 millones en total en 2021.

El compuesto ha copado un 70% del mercado en Estados Unidos y en la Unión Europea, afirmó Bourla. En consecuencia la cifra de negocios de Pfizer repuntó un 95% hasta los US$ 81.300 millones y su beneficio neto fue de más el doble y llegó a US$ 22.000 millones.

Pfizer, que preveía vender solo unos US$ 15.000 millones de su vacuna en el inicio de 2021 antes de elevar varias veces sus previsiones, espera producir 4.000 millones de dosis adicionales este año.

En enero el grupo anunció el lanzamiento de un ensayo clínico para probar una versión de la vacuna dirigida específicamente a la variante ómicron.

También solicitó recientemente la autorización de emergencia en Estados Unidos de su vacuna para niños de seis meses a 4 años, que se convertiría en la primera disponible para este grupo de edad.

Su director financiero anticipó sin embargo que las previsiones de ventas para la vacuna no deberían aumentar de forma significativa durante el año, como sucedió en 2021 “cuando la vacuna llegaba al mercado y cuando aun pocas personas habían recibido las dosis”.

120 millones de pastillas

En cuanto a su pastilla anticovid, un tratamiento comercializado bajo el nombre Paxlovid y autorizado a fines de diciembre en Estados Unidos y en unos 40 países, Pfizer ya vendió el equivalente a US$ 72 millones en 2021 y espera producir 120 millones de dosis a lo largo del presente año.

Las previsiones se basan en los contratos de fines de enero y los ingresos por este medicamento podrían aumentar de acuerdo a las conversaciones con los gobiernos y su posible disposición de tener reservas contra futuras pandemias, subrayó el director financiero.

Pfizer trabaja también en un segundo tratamiento contra el COVID-19 que podría contrarrestar el riesgo de resistencia al Paxlovid sin necesariamente tener que combinarlo con otro medicamento, el ritonavir. Los primeros ensayos clínicos iniciarán en el segundo semestre.

“Nuestros científicos continúan monitoreando el virus SARS-CoV-2 y creen que es poco probable que se erradique por completo en un futuro previsible”, dijo Bourla.

“Ahora tenemos las herramientas, en forma de vacunas y tratamientos, que creemos que nos ayudarán no solo a manejar mejor la pandemia sino también a llevarnos a una fase endémica”, agregó.

Si bien las ganancias del grupo en 2021 estaban por encima de lo esperado por los analistas, su cifra de negocios y sus previsiones han decepcionado un poco y su acción retrocedía en la bolsa de Nueva York.

Pfizer espera en total una facturación de entre US$ 98.000 y US$ 102.000 de millones para este año y un beneficio ajustado por acción de entre US$ 6,35 y US$ 6,55.

Solo para el cuarto trimestre de 2021, la cifra de facturación del grupo fue de más del doble al alcanzar US$ 23.800 millones. Pero sin las ventas de la vacuna (US$ 12.500 millones) y del tratamiento anticovid retrocedieron un 2%. Para ese periodo, Pfizer obtuvo un beneficio de US$ 3.400 millones.

