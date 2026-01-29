El presidente del Directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Freddy Solano González, informó que se ha coordinado con la aerolínea Latam para que este jueves 29 de enero se reanuden los vuelos comerciales, tras la culminación del mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Fernando Belaúnde Terry en Jaén.

El anuncio se dio durante una reunión en la que participó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto y la congresista Tania Ramírez.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Hemos actuado de inmediato para reanudar las operaciones aéreas y asegurar un mantenimiento permanente de la pista, mientras avanzamos con una solución definitiva que modernizará el aeropuerto. Nuestra prioridad es clara: proteger la seguridad de los pasajeros y garantizar una conectividad digna, continua”, señaló Prieto.

Por su parte, la Directora General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, Paola Marín, explicó que el sector está avanzando en el expediente técnico del proyecto para la rehabilitación total de la pista de aterrizaje, la cual será ampliada de 2.500 a 3.000 metros de longitud.

Además, se adelantó que, en abril del 2026, se debe concluir con el expediente técnico de este proyecto que permitirá que el aeropuerto reciba aeronaves de más de 180 pasajeros, de manera segura, eficiente y sostenida en el tiempo.