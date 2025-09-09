El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac,) recibió este martes 9 de septiembre los 127 kilómetros de fibra óptica que serán instalados en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para interconectar todos los sistemas aeronáuticos y equipos electrónicos que operan en el terminal aéreo.

La nueva red, que tendrá un doble circuito: uno principal y otro de reserva o redundancia que operará en caso de que falle el primero, también conectará la nueva torre de control, el nuevo terminal de pasajeros y el centro de control radar, desde donde se supervisa todo el tráfico aéreo del país.

Según está planificado, la instalación de la nueva red de fibra óptica se inicia mañana y forma parte del plan estratégico de Corpac para optimizar la interacción entre todos los equipos de navegación aérea y sus diferentes componentes, así como los diferentes servicios aeroportuarios.

Entre las principales ventajas de esta nueva red destacan la posibilidad de transmitir datos en tiempo real y a gran velocidad, así como ofrecer una conectividad simultánea sin riesgos de saturación o pérdida de información.

También, sobresale por su alta resistencia frente a interferencias electromagnéticas y condiciones adversas. Desde el punto de vista técnico, se trata de una infraestructura sólida que facilita la incorporación de tecnologías de última generación.