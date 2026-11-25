El Grupo Banco Mundial, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú y con el apoyo del Gobierno de España, llevó a cabo el Foro “De la Conectividad al Crecimiento: Corredores Económicos en América del Sur”, realizado el 18 y 19 de noviembre en Arequipa.

Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, junto con el sector privado y organismos multilaterales, analizaron cómo hacer de los corredores que conectan el Atlántico y el Pacífico algo más que rutas de transporte: plataformas económicas capaces de atraer inversión, desarrollar proveedores y servicios y generar actividad productiva y empleo a lo largo de sus recorridos.

“Los corredores económicos constituyen una plataforma de crecimiento regional. No se trata solo de unir carreteras y puertos del Pacífico y el Atlántico, sino de conectar territorios con mercados, empresas con proveedores, inversiones con proyectos y personas con empleos de calidad”, señaló Ariel Yépez, director de División del Grupo Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Los participantes coincidieron en que los corredores solo avanzarán con más colaboración y un trabajo más cercano entre los países. El Grupo Banco Mundial, junto con otros socios multilaterales, puede acompañar a los países en ese proceso, combinando su trabajo con gobiernos y sector privado para reducir riesgos y movilizar inversión. El desafío, de acuerdo con la entidad, ahora es convertir una visión compartida de integración regional en proyectos que eleven la productividad, movilicen capital y generen más y mejores empleos.

El Banco Mundial también sostuvo que la oportunidad va más allá de mover más carga. En minería, una mejor conectividad puede ampliar las oportunidades para proveedores, transporte, energía y servicios alrededor de las operaciones; en agroindustria, reducir tiempos y costos de transporte y almacenamiento puede acercar nuevas zonas productivas a los mercados.

El turismo, la agricultura y otros servicios también pueden beneficiarse de territorios mejor conectados. Para aprovechar ese potencial, carreteras, ferrocarriles, puertos y pasos fronterizos necesitan funcionar cada vez más como un sistema integrado, respaldado por una mayor coordinación entre países, gobiernos nacionales y subnacionales, entidades públicas y empresas.

“Con un espacio fiscal limitado, avanzar en esta agenda requerirá también utilizar mejor los recursos públicos para atraer capital privado hacia proyectos viables, mejorar la gobernanza y generar condiciones para que los operadores de infraestructura y logística puedan invertir y operar con mayor eficiencia”, concluyó el Banco Mundial.