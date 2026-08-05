Cosco Shipping llevó al Tribunal Constitucional (TC) la disputa que mantiene con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por la supervisión del megapuerto de Chancay, luego de que el Poder Judicial revocara una sentencia que le favorecía.

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La sala judicial determinó que la empresa Cosco Shipping no acreditó la existencia de una amenaza cierta e inminente contra sus derechos favorables, condición necesaria para que proceda una acción de amparo.

Ante este escenario, Cosco Shipping interpuso un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra la resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde solicita al TC anular la sentencia de segunda instancia o resolver el fondo de la controversia y declarar fundada la demanda de amparo.

Como se recuerda, el último 24 de julio del 2026, la Segunda Sala Constitucional del Poder Judicial confirmó que la empresa interpuso el RAC contra la sentencia de vista y resolvió conceder el recurso, ordenando que el expediente sea elevado al Tribunal Constitucional para su revisión.

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Para Cosco Shipping la sentencia de la segunda instancia afectó sus derechos procesales de orden constitucional y por ello solicita que el TC anule la resolución y ordene a la Segunda Sala emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado.

Por otro lado, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, lamentó que la empresa continúe judicializando el caso, ya que considera que ello genera costos para el Estado con el único objetivo de evitar cumplir obligaciones previstas en la legislación vigente.