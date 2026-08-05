Cosco Shipping interpuso un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra la resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde solicita al TC anular la sentencia de segunda instancia o resolver el fondo de la controversia. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Cosco Shipping interpuso un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra la resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde solicita al TC anular la sentencia de segunda instancia o resolver el fondo de la controversia. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Por Redacción EC

Cosco Shipping llevó al Tribunal Constitucional (TC) la disputa que mantiene con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por la supervisión del megapuerto de Chancay, luego de que el Poder Judicial revocara una sentencia que le favorecía.

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