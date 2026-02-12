Cosco Shipping, operadora del Puerto de Chancay, tras fallo a su favor: “Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización”

Cosco Shipping, operadora del puerto de Chancay, se pronunció mediante un comunicado, luego de que el Poder Judicial declarara fundada la acción de amparo que presentaron para que Ositrán no intervenga en el terminal portuario.

La compañía sostuvo que hizo valer sus derechos en relación con la supervisión de Ositrán. No obstante, indicaron que esto no significa que el Estado peruano pierda su capacidad de control y fiscalización.

“Cosco Shipping ha recurrido a instancias judiciales para hacer valer sus derechos en relación con la supervisión específica de Ositrán. Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización, así como de velar por la protección de derechos de los usuarios”, se lee en el comunicado.

Agregaron que su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional y que el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria.

“Las autoridades peruanas no sólo ejercen todas sus atribuciones de control y supervisión a través de las entidades estatales correspondientes, sino que además lo hacen con facilidades provistas por el puerto incluyendo la presencia en sus instalaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Aduanas), la Autoridad Portuaria Nacional incluida una Unidad de Control Conjunto (multisectorial), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, diversas entidades del Sector Interior (Migraciones, Dirección Nacional Antidrogas, Policía Fiscal y Ambiental), autoridades sanitarias y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”, precisó Cosco Shipping.

La Ley del Sistema Portuario Nacional, ley específica que regula las actividades y servicios en los puertos, tanto los de iniciativa, gestión y prestación pública, como privados, establece la competencia de las entidades nacionales para efectos de control y supervisión portuaria, asignando marco específico a Ositrán para supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de acuerdo a las leyes vigentes y regular el sistema tarifario en los mercados en los que no hay libre competencia portuaria de uso público.

“Ositrán sostiene que aparte de la atribución antes señalada, le corresponde la función de defensa de los intereses de usuarios de los puertos, sin embargo, la Ley del Sistema Portuario Nacional atribuye funciones específicas a la Autoridad Portuaria Nacional, incluyendo velar por el respeto de los derechos de los usuarios en los puertos en el ámbito de su competencia”, explicaron.

Finalmente, remarcaron que el reciente fallo judicial reconoce la normatividad vigente así como el marco jurídico de control y supervisión estatal en la materia. Asimismo, indicaron que vienen efectuando bajo protesta el aporte por regulación y que reafirman su compromiso de respetar y cumplir la normativa nacional, así como los mandatos derivados de los procesos judiciales.