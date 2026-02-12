Cosco Shipping, operadora del Puerto de Chancay, tras fallo a su favor: “Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización”

Cosco Shipping, operadora del puerto de Chancay, se pronunció mediante un comunicado, luego de que el Poder Judicial declarara fundada la acción de amparo que presentaron para que Ositrán no intervenga en el terminal portuario.
LEE TAMBIÉN: Disputa por la supervisión del puerto de Chancay provoca reacción de EE.UU.: ¿está en juego la soberanía peruana?
La compañía sostuvo que hizo valer sus derechos en relación con la supervisión de Ositrán. No obstante, indicaron que esto no significa que el Estado peruano pierda su capacidad de control y fiscalización.
“Cosco Shipping ha recurrido a instancias judiciales para hacer valer sus derechos en relación con la supervisión específica de Ositrán. Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización, así como de velar por la protección de derechos de los usuarios”, se lee en el comunicado.
Agregaron que su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional y que el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria.
“Las autoridades peruanas no sólo ejercen todas sus atribuciones de control y supervisión a través de las entidades estatales correspondientes, sino que además lo hacen con facilidades provistas por el puerto incluyendo la presencia en sus instalaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Aduanas), la Autoridad Portuaria Nacional incluida una Unidad de Control Conjunto (multisectorial), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, diversas entidades del Sector Interior (Migraciones, Dirección Nacional Antidrogas, Policía Fiscal y Ambiental), autoridades sanitarias y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”, precisó Cosco Shipping.
MÁS INFORMACIÓN: Petro-Perú: El directorio y la gerencia general seguirían sin ponerse de acuerdo en la forma de reducir personal, ¿cuándo vence el plazo?
La Ley del Sistema Portuario Nacional, ley específica que regula las actividades y servicios en los puertos, tanto los de iniciativa, gestión y prestación pública, como privados, establece la competencia de las entidades nacionales para efectos de control y supervisión portuaria, asignando marco específico a Ositrán para supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de acuerdo a las leyes vigentes y regular el sistema tarifario en los mercados en los que no hay libre competencia portuaria de uso público.
“Ositrán sostiene que aparte de la atribución antes señalada, le corresponde la función de defensa de los intereses de usuarios de los puertos, sin embargo, la Ley del Sistema Portuario Nacional atribuye funciones específicas a la Autoridad Portuaria Nacional, incluyendo velar por el respeto de los derechos de los usuarios en los puertos en el ámbito de su competencia”, explicaron.
Finalmente, remarcaron que el reciente fallo judicial reconoce la normatividad vigente así como el marco jurídico de control y supervisión estatal en la materia. Asimismo, indicaron que vienen efectuando bajo protesta el aporte por regulación y que reafirman su compromiso de respetar y cumplir la normativa nacional, así como los mandatos derivados de los procesos judiciales.
El presidente de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, afirmó que no tiene intención de despedir al presidente de la #ReservaFederal, #JeromePowell, tras días de críticas en los que lo calificó de "gran perdedor" y sugirió su destitución. En declaraciones recientes, Trump expresó su deseo de que Powell sea más proactivo en la reducción de las #tasasdeinterés, considerando que es el momento adecuado para hacerlo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los mercados financieros, donde las críticas de Trump a Powell generaron caídas significativas en Wall Street. A pesar de las tensiones, Powell ha mantenido su postura de no apresurar recortes en las tasas de interés y ha enfatizado la importancia de la independencia de la Reserva Federal.
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales #DonaldTrump #JeromePowell #ReservaFederal #tasasdeinterés #economía #WallStreet #FED #inflación #mercadosfinancieros #políticamonetaria #independenciaFED
Donald Trump
Jerome Powell
Reserva Federal
tasas de interés
inflación
Wall Street
mercados financieros
política monetaria
independencia de la FED
críticas de Trump a Powell
despido de Powell
economía de EE.UU.
recortes de tasas
volatilidad del mercado
Truth Social
declaraciones de Trump
reacción de los mercados
FED y política
presión sobre Powell
mandato de Powell