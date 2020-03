Ante la paralización de las distintas actividades económicas en el país debido a la propagación del coronavirus, el Partido Morado ha presentado 10 propuestas económicas para enfrentar las consecuencias que está ocasionando el avance de la enfermedad. A la fecha, el número de casos ha ascendido a 416.

“Señor Presidente, el tiempo es ahora nuestro mayor enemigo. Estamos a tiempo de enfrentar la pandemia con políticas públicas que guarden misma proporcionalidad a los riesgos económicos a los que nos enfrentamos. Actuemos ya”, señalaron en una publicación de Facebook el día de ayer.

¿Son viables las medidas que propone la bancada del Congreso? El Comercio se comunicó con los economistas Jorge González Izquierdo y Jorge Chávez; así como el gerente de administración de Caja Piura, Jorge Morante, para analizar las propuestas.

LAS PROPUESTAS

Una de las primeras propuestas es la prórroga por 60 días del pago de todos los servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, internet y telefonía.

En opinión del economista Jorge González Izquierdo, en lugar de posponer el pago de servicios básicos, se debería otorgar un "ingreso mínimo familiar”, de modo que las personas puedan contar con dinero para afrontar este tipo de gastos.

“Así no le causas problemas a Luz del Sur, Edelnor o compañías de teléfonos. En cambio, si dices que no se paguen 90 días la luz y el agua, Sedapal y las empresas de luz se quedan sin ingresos: ellas tienen que pagar salarios e impuestos. Entonces, tendrás que decirles también [a esas empresas] que no paguen”, explicó.

¿De dónde se obtendría el dinero? El especialista señaló que este ingreso iría “con cargo a la reserva secundaria de liquidez que tiene el sistema público no financiero, en donde está comprendido el Fondo de Estabilización Fiscal, que maneja más de 5.000 millones de dólares”.

No obstante, resaltó que este monto también debería incluir al “no pobre vulnerable”, que es aquella persona que –dado este contexto– puede caer en una situación de pobreza.

“El Banco Mundial, en un estudio que realizó para Latinoamérica –entre ellos Perú–, para el año 2012-2013, cuantificó para ese momento la población “no pobre vulnerable” en un 30% de la población total del país. En los ocho años que han transcurrido, que ese 30% baje aproximadamente a un 20%, estás hablando de cuatro a seis millones de personas que tendrías que ayudar", especificó.

En contraste, el economista Jorge Chávez está de acuerdo con la medida propuesta por la agrupación política, ya que en otros países europeos ya se vendría aplicando lo anunciado. “Es más práctico postergar el pago y ver cómo se arregla con cada empresa”, manifestó.

Se propone prorrogar por 60 días del pago de todos los servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, internet y telefonía. (Foto: GEC)

También, proponen prorrogar por 60 días el pago de todas las deudas de personas naturales con el sistema financiero nacional (préstamos personales, préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito).

Al respecto, Morante de Caja Piura señaló que los clientes podrán efectuar reprogramaciones “durante los seis meses siguientes”.

“[Estas] no se van a configurar como refinanciaciones, por lo tanto no va a afectar su calificación crediticia”, expresó.

“Estas reprogramaciones [en el caso de Caja Piura] se van a hacer considerando una ampliación de hasta seis meses el plazo que falta por cumplir y puede tener hasta 90 días de gracia, para que las personas no paguen en ese periodo”.

Recordó, a su vez, que se están volviendo a utilizar mecanismo empleados para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño en el 2017, pero en esta ocasión “a escala nacional”.

Como otra medida, se propone controlar los precios de la canasta básica de subsistencia.

González Izquierdo no coincidió la propuesta. Afirmó, explicando este tema, que “solo existe especulación en circunstancias de escasez”. En ese sentido, continuó, “no existe especulación cuando hay abundancia”.

“Lo que el Gobierno tiene que hacer es organizar un sistema para que el abastecimiento de los mercados en las ciudades –especialmente en Lima– sea fluido, porque producción hay. No es que haya un fenómeno natural que haya perjudicado a la producción", explicó.

En ese sentido, llamó a “normalizar” el abastecimiento en los mercados. “El coronavirus no ha afectado la producción del agro”, indicó.

La semana pasada, se conoció que el precio del limón se vendía en los mercados minoristas por encima de los S/8 por kilo. La situación ahora se ha regularizado. (Foto: El Comercio)

El economista señaló también que la especulación propicia la existencia de un mercado negro. “Van a venderte los productos de primera necesidad a un precio mayor”, comentó. “Con el control de precios eliminas la especulación; la reduces un momento, pero la conviertes en mercado negro”.

En tanto, Chávez indicó que “sí podría estar de acuerdo, pero básicamente se trata de productos perecibles”.

Asimismo, dijo que, de ser el caso, debería incluirse cuál es el período en el que va a regir la medida “para que haya reglas de juego claras”.

Otra de las medidas es la reducción de los gastos de deuda de las empresas y, también otorgarles liquidez inmediata. Al respecto, el Partido Morado detalla:

“La creación del fondo estatal por S/ 300 millones para el otorgamiento de capital de trabajo y reestructuración de deuda de las empresas es un buen avance. No obstante, una medida complementaria de alto impacto consiste en la ampliación de dicho fondo de fideicomiso por S/ 100 millones adicionales a usarse como garantía para las operaciones de factoring (intercambio de facturas comerciales por cobrar crédito fresco)”.

Uno de los planteamientos de González Izquierdo, quien está de acuerdo con reducir los gastos de deuda, apunta a que se evite “el quiebre” de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme). “Si quiebra, la recuperación de la economía peruana va a tomar mucho más tiempo”. Explicó que actualmente estas empresas no están generando ingresos y aún tienen gastos.

Por su parte, Morante de Caja Piura señaló que las entidades del sistema financiero tienen el marco regulatorio “para poder actuar sin menoscabar la solidez del sistema”.

Finalmente, buscan inyectar liquidez en la economía a través de los proveedores del Estado.

González Izquierdo explica que una de sus ideas es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tome las medidas para que a nivel nacional el sector público pague las facturas a sus proveedores en dos o tres días, y no a 90 días. De esta forma, se garantizaría la liquidez.

En otro punto, manifestó que el BCR no solo debería inyectar liquidez a los bancos para que presten, sino también que podría abrir dos líneas de financiamiento a través del Banco de la Nación, por ejemplo, para prestar a las mipymes a costos bajos, “si es posible a 0%”.

“Las economías pueden entrar en problemas cuando existe un shock de oferta, shock de demanda o un shock financiero". “El coronavirus es los tres juntos, para el mundo y para el Perú”, expresó el economista.

En tanto, Morante señaló que el país está paralizado y que, a diferencia del FEN, el alcance de lo que actualmente está sucediendo es “más grande y profundo”.

VIDEO RELACIONADO

Coronavirus en Perú