En el semestre mayo-octubre 2024, la tasa de delincuencia (basado en el número personas del área urbana de 15 años o más) –que declara haber sido víctima de un hecho delictivo– a nivel nacional se encuentra en 27,5%, lo cual representa un incremento de 19% de hechos delictivos, con respecto al mismo período en el 2022, según datos del INEI.

En particular, en el semestre mayo-octubre 2024 se observa un incremento significativo en la población víctima de robo de negocios, alcanzando un nivel de 320%. Asimismo, la población agraviada de secuestro y extorsión creció en 50%, pasando de 0,2% a 0,3%.

Por su parte, la tendencia del número de casos de homicidio también ha ido en aumento. Con información del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) al cierre del 2024, el número de defunciones por homicidio ha alcanzado un pico histórico dentro del periodo 2019-2024 llegando a 2026 homicidios. En comparación al 2023, estos casos se incrementaron en 35%. Esta preocupante evolución de casos subraya la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen. El crecimiento de estos delitos sugiere que, a pesar de los recursos destinados al orden interno, existen aspectos estructurales que requieren un abordaje más integral. Además, en cuanto al número de denuncias de algún tipo de crimen, se observa un incremento de 20% entre 2022 y 2024.

Al examinar los tipos de hechos delictivos denunciados que más se han incrementado entre 2022 y 2024, se observa que uno de ellos son las denuncias por robos, que crecieron en 24%.

De manera similar, entre el 2022 y el 2024, los casos de secuestro y extorsión denunciados han crecido en 30% (23.492 denuncias en el 2024 vs. 18.097 en el 2022). Cuando se evalúa esta información por macrorregión, se observa que la Macrorregión Norte es aquella que tiene el mayor incremento porcentual entre 2022 y 2024 (+93%). Cabe resaltar que, con respecto al 2019, se ha estimado un incremento de 322% a nivel nacional (23.492 denuncias en el 2024 vs. 5.563 en el 2019).

Presupuesto asignado y gastos

En el 2024 los recursos destinados al orden interno fueron S/ 9.651 millones (función Orden Interno ) y significaron un incremento del 11% respecto al presupuesto del 2019.

Del total de estos recursos, S/7.117 millones (73,8%) fueron destinados a entidades del gobierno nacional, mientras que S/2.281 millones (23,6%) y S/248 millones (2,6%) han sido asignados a entidades de los gobiernos locales y regionales, respectivamente.

El monto ejecutado en orden interno se incrementó de S/7.005 millones en el 2019 a S/8.084 millones en el 2024 (97% del PIM), lo que significa un aumento del 15,4% en los últimos cinco años.

A nivel nacional, en el 2024 el gasto per cápita en orden interno es de S/276, siendo las regiones de Lima y Callao las que tienen el mayor valor con S/491 y S/302 respectivamente. En contraste, las regiones de Ayacucho y Cajamarca alcanzan los valores más bajos con S/107 y S/98, respectivamente.

No obstante, en regiones como Lima, el mayor gasto per cápita no se traduce en indicadores como secuestro y extorsión, los cuales han registrado un incremento de 471% entre 2019 y 2024.