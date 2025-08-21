CR7 y Georgina se casarán: si piensa seguir sus pasos, ¿cuánto se gasta en el Perú por un anillo de compromiso?

Pero si alguien en el Perú quisiera seguir los pasos de CR7, ¿cuánto costaría la famosa “roca”?

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Adrián Zela, gerente general de Diamante Perú, señala que un anillo de ese nivel no se encuentra en el mercado local. “Nunca hemos vendido algo similar y tenerlo en stock sería un desperdicio de inversión por cómo se mueve el mercado peruano”, explicó.

En el Perú, los novios gastan en promedio US$3.500 - US$5.000, aunque en su joyería ofrecen piezas desde US$1.000 hasta los más de US$20.000. Con ese presupuesto promedio se puede acceder a una sortija de compromiso en oro amarillo o blanco de 18 quilates, con un diamante de buena calidad.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometieron. (Foto: @georginagio / Instagram)

Claudia Rey, gerente de Baliq Joyerías, indicó que sus clientes suelen invertir entre US$1.200 y US$3.000, aunque también hay alternativas desde los US$500 y otras piezas que superan los US$10.000. “El precio varía por la pureza de la piedra: un mismo modelo puede costar hasta 40% más solo por el diamante central”, detalló.

En el mercado peruano también hay opciones accesibles. En webs de Ilaria y Pandora se encuentran anillos desde US$300, mientras que en Swarovski hay modelos desde los US$900.

¿Y el anillo para cuándo?

El gran paso que dará la estrella de Portugal y la modelo e ‘influencer’ ha marcado tendencia; los diamantes de corte oval son los más consultados hoy, según explicó Zela.

Rey agregó que crecen también las consultas por anillos personalizados y diseños minimalistas, especialmente entre jóvenes que buscan algo único.

Anillos de compromiso (Foto referencial: Freepik)

Ambos joyeros coincidieron en que los favoritos siguen siendo los de oro amarillo y blanco. Y, aunque el diamante es el clásico eterno, también hay quienes se animan por zafiros o esmeraldas para un sello distinto. Según explicaron, las fechas más activas en ventas son San Valentín, Fiestas Patrias y diciembre.

Diamantes de laboratorio

En el Perú, en joyería, se gasta un poco menos que en los países de la región como Chile o México. Según Rey de Baliq, el peruano busca un equilibrio entre buena calidad, diseño artesanal y un precio justo. Ante estos requerimientos, los dinamantes de laboratorio empiezan a ganar terreno.

Los diamantes de laboratorio, también llamados diamantes sintéticos, son creados a grandes rasgos de igual manera que las gemas naturales, con la única diferencia que el proceso se ve acelerado.

Anillo de compromiso. (Foto: Elina Sazonova / Pexels)

Según Zela, son física, óptica y químicamente iguales a los naturales, pero más económicos al no tener la misma rareza. “En algunos casos pueden costar hasta la mitad”, precisó.

Así que, si quiere “dar el sí” como Georgina y el astro portugués, tenga en cuenta que en Lima encontrará una amplia oferta de anillos de compromiso, con precios que van desde montos accesibles hasta inversiones más elevadas, según la tendencia, el diseño y la piedra elegida.