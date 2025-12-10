Veolia promueve tecnología que detecta fugas de agua con helio: cómo es posible y su impacto en el cuidado del agua potable

Hace poco, la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas celebró su edición 29 de los premios Creatividad Empresarial. Entre los ganadores se encuentra Veolia que consiguió el Premio Especial Mediana Empresa y resaltó en la categorías Gestión con Propósito – impacto social (iniciativa privada) y en Servicios Públicos con su proyecto ‘He tracer-impacto social’, tecnología para detectar fugas de agua usando gas helio para identificar filtraciones invisibles. Elier González, director general Veolia Chile - Perú, conversó con El Comercio sobre esta tecnología.

¿En qué consiste el proyecto?

HE-Tracer es una tecnología que permite detectar fugas de agua de manera precisa y eficiente. Nosotros inyectamos helio como gas trazador en las tuberías y, cuando este escapa por una fuga, es detectado por equipos especializados que recorren las calles identificando concentraciones inusuales del gas.Con este método contribuimos directamente a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente, promovemos un uso más racional del agua, reducimos pérdidas en la red, minimizamos costos operativos y aseguramos un suministro más confiable para la población.

Elier González, director general Veolia Chile - Perú

¿Cómo surgió la idea de implementar esta tecnología?

Partimos de algunos hechos verificables: primero, la creciente y sostenida escasez hídrica global producto del cambio climático; y segundo, la necesidad de reducir el Agua No Facturada (ANF). Además, vimos que los métodos tradicionales de búsqueda de fugas —como el método acústico— tienen limitaciones en redes de grandes diámetros. Con HE-Tracer la eficacia supera el 98%; es decir, de cada 100 fugas detectadas, al menos 98 son ratificadas por las cuadrillas de reparación en campo.

¿Cuál fue la inversión inicial?

Para Veolia, la inversión inicial no es el factor más relevante si lo comparamos con los beneficios del Servicio HE-Tracer. Se trata de una solución integral construida sobre tres pilares: tecnología de vanguardia, capital humano y una metodología de trabajo sólida.

¿Cuál ha sido el impacto en el uso y qué tan costoso es para el cliente final?

El impacto es múltiple. Cada litro de agua potable que se recupera gracias al Servicio HE-Tracer es un litro que ya no necesita extraerse de la naturaleza y que tampoco requiere potabilizarse, lo que implica ahorro de energía y de productos químicos. También se reducen las pérdidas físicas del Agua No Facturada. Una ventaja importante es que esta solución no requiere interrumpir el servicio de agua potable a los clientes, por lo que el costo o impacto negativo para el usuario final es nulo. Además, cuando se complementan un adecuado análisis hidráulico de la red y una reparación eficaz de las fugas detectadas, el ahorro económico asociado al agua recuperada supera ampliamente el costo de nuestro servicio.

Agua potable. (Foto: Andina)

¿Qué proyectos de expansión tienen respecto a esta tecnología?

Nuestra estrategia de expansión se enfoca en implementar esta tecnología en más EPS del país, priorizando zonas donde la reducción de pérdidas es más urgente. Considerando los escenarios de sequía, estrés hídrico y la necesidad de proteger el agua potable, hemos definido como prioridad acompañar a las empresas prestadoras en la detección temprana de fugas y la recuperación de caudales. Nuestro objetivo es que esta tecnología se convierta en un estándar operativo en el sector.

¿Qué mensaje les deja haber ganado en las categorías de los Premios Creatividad Empresarial?

Nos llena de satisfacción y refuerza nuestro compromiso de seguir aportando a la sostenibilidad con soluciones concretas para enfrentar uno de los desafíos más críticos del país: la gestión eficiente y sostenible del agua. También pone en evidencia la capacidad técnica y el talento de nuestros profesionales, quienes han implementado con éxito tecnologías de clase mundial, demostrando que la innovación puede desarrollarse y consolidarse desde el Perú. Este logro representa un paso más hacia el cumplimiento de nuestro propósito de transformación ecológica y del avance de nuestro plan estratégico Green Up.