El Reporte Semanal de Scotiabank proyectó un crecimiento de la economía peruana de 3,25% para el 2026. No obstante está cifra tiene cierto sesgo al alza.

“Proyectamos una recuperación más firme de la demanda interna, impulsada por inversión privada y consumo. La inversión se beneficiará de un entorno de menor incertidumbre electoral y expectativas empresariales que se mantienen optimistas tanto en el corto como en el mediano plazo”, indicaron.

Un factor clave para el crecimiento en el corto plazo serían los altos precios de los commodities, especialmente de oro y cobre, que seguirían favoreciendo el desempeño de la balanza comercial y generando recursos para fortalecer la posición fiscal.

“Para 2026, esperamos que la balanza comercial continúe siendo positiva, respaldada por términos de intercambio favorables y precios elevados de minerales, lo que impulsaría las exportaciones tradicionales”, agregaron.

Este efecto será parcialmente compensado por un mayor nivel de importaciones, asociado a la permanencia de un tipo de cambio relativamente bajo en los primeros meses del año, lo que mantendría incentivos para la compra de bienes de capital, en línea con la recuperación de la inversión privada, y bienes de consumo.

Scotiabank proyectó que el superávit comercial para 2025 se mantiene en torno a US$28,000 millones, con sesgo al alza, considerando que a octubre llegó a US$26,150 millones, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el mediano plazo, el desarrollo de proyectos de infraestructura será uno de los principales motores de crecimiento. Este impulso se dará a través de múltiples modalidades: concesiones tradicionales, incluyendo sectores de servicios, obras por impuestos, que este año alcanzarán un récord histórico de adjudicación, y esquemas Gobierno a Gobierno.

El informe también destacó que el BCRP mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 4,25%, en línea con sus estimaciones para fin del 2025. Para el 2026 prevén que se podría dar un contexto de bajas presiones inflacionarias.

Por lo que estiman que la inflación se mantendría en un nivel muy cómodo para el BCRP por debajo del punto medio del rango meta (2,0%) durante la primera mitad del año, inclusive hasta comienzos del tercer trimestre del 2026.

La inflación se acercaría a 1,7% para el cierre de 2025 y para 2026 se encontraría en alrededor de 2,2%. “En cuanto al tipo de cambio, el proceso electoral generaría algo de ruido, pero no habría algún impacto significativo. Nuestro escenario base supone que el nuevo gobierno mantendrá una postura favorable a la inversión y continuaría con políticas macroeconómicas responsables”, remarcaron.

Para América Latina, las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado y heterogéneo. Perú y Colombia destacarían con crecimientos cercanos a 3,0% en el período 2025–2026. Mientras que Brasil crecería 2,2% en 2025 y desaceleraría a 1,8% en 2026, mientras que México mostraría una recuperación gradual desde 0,1% a 0,6%. La inflación continuaría descendiendo en la región, aunque permanecería elevada en varios países, lo que limitaría recortes más agresivos de tasas.

Panorama Global

El último informe de Scotiabank Global (11 de diciembre del 2025) mantienen un escenario de desaceleración para la economía estadounidense respecto a su anterior proyección de mediados de noviembre. El crecimiento se proyecta en 1,9% para 2025 y en 1,6% para 2026, en un contexto de menor dinamismo del consumo e inversión.

A nivel global, el crecimiento también se moderaría desde 3,1% en 2025 a 2,9% en 2026. Respecto a la inflación, EE.UU. se mantendría por encima de la meta de 2,0%, alcanzando una tasa de 2,8% en 2025 y de 2,4% en 2026, reflejando tanto los efectos transitorios de los aranceles como las presiones persistentes en los precios de los servicios.

Respecto a la política monetaria, la Reserva Federal ha recortado la tasa en tres ocasiones durante el 2025, acumulando una reducción de 75 pbs, en línea con lo esperado por Scotiabank Global. Sin embargo, el espacio para nuevos recortes se ha vuelto más limitado, dado que el nivel de la inflación aún es algo elevado. Scotiabank Global estimó que la tasa de la Reserva Federal convergería hacia 3,0% durante la primera mitad de 2026.