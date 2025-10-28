Billeteras digitales viabilizan el acceso al mundo financiero, ¿cuán rápida ha sido la adopción en Perú?

El Perú se posicionó en el quinto lugar del ranking del Índice de Inclusión Financiera de Credicorp (IIF), presentado por la holding peruana este lunes 27 de octubre. Desde el 2021 hasta la fecha, a lo largo de las cinco ediciones del estudio, el Perú ha registrado avances sostenidos, llegando a superar este año a países como Bolivia, Colombia y México; mientras que Argentina, Chile y Panamá se posicionan como líderes del listado.

Argentina, por ejemplo, recuperó el primer lugar del ranking en esta edición del IIF, desplazando a Chile y Panamá; y en contraste, Colombia desciende a la penúltima posición, mientras que Bolivia retorna al último lugar de los ocho países evaluados.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos de la holding, dijo a El Comercio que, en una región donde la inclusión financiera continúa en construcción, el crecimiento de los indicadores a nivel regional se ha visto acelerado, en gran medida, por el desarrollo de las billeteras digitales, que se consolidan como principal puerta de ingreso hacia el sistema financiero en los últimos años.

“Hoy el 65% de peruanos ya dice que cuenta con una billetera digital, y el Perú es el cuarto país de la región con mayor tenencia de billeteras digitales. En buena parte, esto tiene que ver con el éxito de Yape”, precisó el ejecutivo.

El IIF reveló, de hecho, que en los últimos cinco años la población sin productos financieros se redujo a la mitad a raíz de la acelerada adopción de billeteras digitales, cuya tenencia a nivel regional se cuadruplicó en el mismo período. Este año, por ejemplo, se redujo la cantidad de personas que dijo contar con una tarjeta de débito en comparación al 2024, pasando de 64% a 60%, mientras que la tenencia de billetera móvil o ‘apps‘ para pagos digitales ascendió de 36% a 43% en el lapso analizado.

Pasquel resaltó que en el caso peruano, las billeteras digitales son principalmente empleadas para realizar transferencias (63%). Pero el avance más destacado ha llegado por el uso de billeteras digitales para realizar pagos y compras: el 48% de peruanos utiliza su billetera móvil para concretar dichas operaciones, una cifra solo superada por Argentina (55%) y Panamá (49%) en el ranking regional.

El fenómeno de la billetera móvil.

Así, entre el 2021 y 2025 el uso de billeteras móviles para pagos y compras en el Perú ha aumentado en 30 puntos porcentuales; un ritmo de crecimiento superior al promedio regional en hasta 26 puntos porcentuales (en la región, el 22% utiliza las billeteras digitales para pagos o compras).

“No tenemos una respuesta exacta [para explicar este comportamiento a nivel local], pero una hipótesis es el tipo de funcionalidades que tiene, sobre todo, Yape, que hace un tiempo funciona bajo el concepto de ‘superapp’. Esto permite hacer mucho más que transferencias, y explica que en el Perú se utilice la funcionalidad mucho más que otros países para realizar pagos y compras”, explicó Pasquel.

Educación financiera: la labor pendiente

Aunque los avances en los indicadores de inclusión financiera son evidentes, las principales barreras persisten entre la población con menores niveles educativos, los adultos mayores y las personas sin conexión a Internet. Para Pasquel, más allá del necesario cierre de brechas, una solución de mediano y largo plazo es continuar impulsando la educación financiera a nivel nacional.

En esa línea, Pasquel resaltó que estos esfuerzos deben pasar por la labor de los sectores público y privado; donde el Estado tiene un rol educador importante -la educación financiera forma parte de la currícula nacional-, pero no exclusivo.

“Hay una serie de iniciativas para avanzar en educación financiera tanto a nivel gremial (Asbanc) como a nivel de cada una de las entidades financieras privadas”, dijo Pasquel, resaltando la labor de Credicorp con iniciativas como el ABC del BCP, así como otras de Pacífico y Prima AFP. “Hay una agenda bien importante de trabajo en este ámbito”, concluyó.