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Resumen

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El Fenómeno El Niño será un factor para el análisis de la inflación en el país. (Foto: GEC)
El Fenómeno El Niño será un factor para el análisis de la inflación en el país. (Foto: GEC)
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Por Maritza Saenz

Luego de 20 años, Colombia, Chile y Perú coinciden en el inicio de sus gobiernos con un giro hacia la derecha del espectro político, un cambio que también marca el rumbo de sus políticas económicas y de inversión.

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