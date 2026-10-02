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Resumen

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La región andina vuelve a posicionarse en el radar de los inversionistas gracias a valoraciones atractivas en bolsa, un renovado interés en la integración bursátil regional y la reestructuración de los sistemas pensionales. (Foto: GEC)
La región andina vuelve a posicionarse en el radar de los inversionistas gracias a valoraciones atractivas en bolsa, un renovado interés en la integración bursátil regional y la reestructuración de los sistemas pensionales. (Foto: GEC)
Por Maritza Saenz

La región andina vuelve a posicionarse en el radar de los inversionistas gracias a valoraciones atractivas en bolsa, un renovado interés en la integración bursátil regional y la reestructuración de los sistemas pensionales. Sin embargo, la estrategia de inversión presenta diferencias según el país, tanto en la selección de instrumentos de renta fija y renta variable en dólares como en el nivel de exposición al riesgo de cada mercado, según Credicorp Capital, en el marco de su Investor Conference realizo en Colombia el mes pasado.

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