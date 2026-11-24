En el contexto del Fenómeno de El Niño (FEN), la capacidad de los peruanos para afrontar gastos inesperados cobra mayor relevancia. El Índice de Inclusión Financiera (IIF), estudio elaborado por el Banco de Ideas Credicorp, analizó la resiliencia económica de los hogares peruanos ante eventos adversos.

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De perder su principal fuente de ingresos, el 45% de los peruanos podría cubrir sus gastos por menos de un mes o no podría hacerlo sin apoyo externo (como préstamos o ayuda de familiares y amigos). La cifra evidencia la capacidad limitada de muchos hogares para afrontar gastos imprevistos, como los que podría ocasionar el FEN.

“La inclusión financiera no solo implica acceder a productos financieros o utilizarlos. También debe contribuir a que las personas cuenten con herramientas que les permitan afrontar emergencias, responder ante una pérdida de ingresos y enfrentar situaciones económicas adversas con mayor capacidad de reacción”, señaló Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

Cabe resaltar que los hogares con menores ingresos estarían más expuestos a choques económicos. Entre las personas de nivel socioeconómico (NSE) bajo, el 51% tendría menos de un mes de margen o no podría cubrir sus gastos ante la pérdida de su principal ingreso. En el NSE medio esta proporción cae a 42%, mientras que en el NSE alto se reduce a 28%.

El reporte también analizó cómo los hogares afrontarían los gastos ocasionados por un desastre natural o incendio. Para cubrir gastos personales y de reconstrucción de su vivienda, el 63% de los peruanos acudiría a sus redes y a apoyo externo, principalmente actividades para recaudar fondos (como polladas y rifas) y préstamos de familiares o amigos. Así, gran parte de las familias peruanas aún depende de ayuda externa para enfrentar situaciones adversas.

El 41% de los peruanos tomaría medidas para generar ingresos, como trabajos adicionales, y para ajustar los gastos del hogar. Mientras tanto, el 38% recurriría a recursos financieros y de protección, como ahorros, créditos y seguros.

Además, los resultados muestran que una mayor inclusión financiera mejora la resiliencia económica de los peruanos. El IIF clasificó a la población en tres niveles de logro de inclusión financiera: Bajo, En progreso y Alcanzado (el nivel más alto). Entre las personas en el nivel Alcanzado, el 67% podría cubrir sus gastos por un mes o más sin pedir apoyo externo; entre aquellos en el nivel Bajo, esta proporción cae a 38%.

Al estar más integradas al sistema financiero, las personas en el nivel Alcanzado cuentan con más herramientas para afrontar emergencias. Así, el 57% de las personas en el nivel Alcanzado recurriría a recursos financieros o mecanismos de protección (como ahorros, créditos o seguros), frente a solo el 22% de las personas en el nivel Bajo.

Ferrari agregó que estos hallazgos demuestran que fortalecer la inclusión financiera no solo amplía el acceso y uso de herramientas financieras, también contribuye a que más personas cuenten con alternativas para enfrentar períodos de dificultad económica y eventos inesperados.