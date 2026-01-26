Pese al contexto electoral, el crédito directo mantendría un desempeño sólido durante el 2026 y crecería alrededor de 5%, apoyado en una mejora sostenida de la calidad crediticia, una banca con indicadores saludables y una economía que seguiría mostrando señales de recuperación. De acuerdo con el área de Estudios Económicos de Scotiabank, esto último se da en un contexto de dinamismo en la inversión y consumo privado.

Si bien se espera una moderación en la primera mitad del año —asociada a las amortizaciones vinculadas al retiro de fondos de AFP durante el primer trimestre, y a una base de comparación elevada en el crédito empresarial hacia el segundo trimestre—, el sistema financiero mantendría niveles consistentes de crecimiento, afirma Scotiabank.

Desde el frente político, el escenario base apunta a que el proceso electoral no tendría un impacto relevante sobre el crédito, en línea con experiencias previas y ante la expectativa de continuidad de una postura pro-inversión por parte de la próxima administración.

Este panorama se sostiene en el sólido desempeño alcanzado en el 2025. El crédito directo cerró el año con una expansión anual de 6,3%, la más alta en casi cuatro años, consolidando una tendencia de recuperación iniciada a fines del 2024. Este resultado respondió a la reducción de las tasas de interés, en línea con la trayectoria de la tasa de referencia del BCR, menores presiones inflacionarias, el repunte de la inversión privada, la recuperación del consumo y una mejora sostenida en las expectativas empresariales.

De acuerdo con información de la banca múltiple y empresas financieras —que concentran cerca del 85% de los créditos del sistema—, el crédito a empresas creció 5,4% en el 2025, con una dinámica favorable en los segmentos corporativo, de medianas y pequeñas empresas, aunque con un avance más acotado en grandes empresas y un desempeño aún negativo en microempresas.

Por su parte, el crédito a personas superó las expectativas y creció 7,5% en el año, impulsado tanto por el crédito hipotecario —que registró su mayor ritmo de crecimiento en tres años— como por el crédito de consumo. No obstante, este último mostró señales de estabilización en los últimos meses del año, debido al fin del efecto base positivo y a mayores amortizaciones asociadas al octavo retiro de fondos de AFP.

A nivel sectorial, actividades como comercio, logística y telecomunicaciones, industria de alimentos, agroexportación, IFIS y minería lideraron el crecimiento de las colocaciones, en un contexto en el que 21 de los 28 sectores monitoreados registraron una evolución positiva. Este desempeño estuvo alineado con una inversión privada que habría cerrado el 2025 con un crecimiento superior al 9%.

Finalmente, la mejora en la calidad crediticia refuerza el escenario favorable. La morosidad del sistema financiero se redujo de 3,8% en el 2024 a 3,3% en noviembre del 2025, su nivel más bajo en más de cinco años, con descensos tanto en el segmento empresarial como en el de personas.