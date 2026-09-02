El crédito de consumo aceleró su crecimiento en julio de 2026, al registrar un avance interanual de 11,5%, por encima del 10,6% alcanzado en junio, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En términos mensuales, el crédito destinado al consumo aumentó 1,4%, consolidando la tendencia de recuperación observada en este segmento.

El comportamiento estuvo acompañado por un mayor dinamismo tanto de los créditos otorgados en soles como de aquellos en dólares. En términos interanuales, el crédito de consumo en soles creció 11,0%, mientras que el denominado en dólares avanzó 20,9%. Pese a ello, la dolarización de este tipo de crédito se mantuvo reducida, en 5,9%.

Crédito vehicular también acelera

Por modalidades, el crédito vehicular aumentó 1,6% en julio, con lo que su crecimiento interanual pasó de 9,3% en junio a 10,8% en julio. La dolarización del crédito vehicular se mantuvo estable en 7,5% durante el mes.

En el caso de las tarjetas de crédito, los préstamos aumentaron 0,6% en julio. Con este resultado, su crecimiento interanual se aceleró ligeramente, de 9,3% en junio a 9,5% en julio. La dolarización de esta modalidad alcanzó el 12,6%.

El resto de los créditos de consumo mostró un mayor dinamismo durante julio. Este segmento creció 1,5% respecto al mes anterior, mientras que su expansión interanual pasó de 10,9% en junio a 12,0% en julio. La dolarización de estos créditos se ubicó en 4,4% al cierre del mes.