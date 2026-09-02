El crédito de consumo aceleró su crecimiento en julio de 2026, al registrar un avance interanual de 11,5%, por encima del 10,6% alcanzado en junio, informó el Banco Central de Reserva del Perú
El crédito de consumo aceleró su crecimiento en julio de 2026, al registrar un avance interanual de 11,5%, por encima del 10,6% alcanzado en junio, informó el Banco Central de Reserva del Perú
Por Redacción EC

El crédito de consumo aceleró su crecimiento en julio de 2026, al registrar un avance interanual de 11,5%, por encima del 10,6% alcanzado en junio, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.