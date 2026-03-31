El crédito directo comenzó el 2026 continuando con su sólido desempeño, registrando un crecimiento anual de 7,1% para el Sistema Financiero a febrero, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR).

El reporte de Scotiabank explicó que esta evolución responde a las favorables expectativas económicas, tanto empresariales como de los hogares y al mejor desempeño de lo previsto en la demanda interna, principalmente en el componente privado del consumo y la inversión.

“De acuerdo con la información que monitoreamos en la banca múltiple y empresas financieras, que concentran alrededor del 85% de créditos del sistema financiero, el crédito a empresas, asociado a la inversión privada, alcanzó un crecimiento de 7,3% en febrero de 2026 respecto de igual mes del 2025”, indicó el banco.

El buen comportamiento fue generalizado entre la mayoría de los segmentos de créditos empresariales. Los créditos corporativos, medianas y pequeñas empresas mostraron una dinámica favorable, mientras que el crédito a grandes empresas continúa registrando un crecimiento más moderado. En contraste, el crédito a las microempresas continuó en terreno negativo.

En cuanto al crédito a personas, este registró un crecimiento de 6,8%. La buena dinámica se reflejó tanto en el crédito hipotecario, que aceleró en 7,1% anual, como por el crédito de consumo que lo hizo en 6,6%. No obstante, el crecimiento de este último se ha estabilizado en los últimos cuatro meses, ante las amortizaciones impulsadas por el octavo retiro de los fondos de pensiones (AFP).

Por su parte, los créditos de sectores económicos con mayor participación en la banca múltiple continúan mostrando un buen desempeño, e incluso en algunos casos creciendo a doble dígito. . Destacan los sectores como Comercio (5,7%), Logística y Telecomunicaciones (10,8%), Industria de alimentos (7,6%), Agroexportación (18,8%), IFIS (15,4%) y Minería (4,1%).

Estos sectores vienen impulsando el crecimiento de las colocaciones empresariales, en línea con la favorable evolución en la inversión privada. “Cabe señalar que, de los 28 sectores económicos que monitoreamos, 21 presentan un constante crecimiento”, precisó Scotiabank.

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De otro lado, la morosidad en la banca ha continuado reduciéndose desde su nivel más alto de 4,5% en mayo de 2024 hasta 3,2% en enero de 2026, alcanzando su nivel más bajo en cinco años y medio (desde agosto de 2020). Por segmento, la morosidad en empresas se redujo hasta 3,6%, mientras que en personas se redujo a 2,7%, ubicándose por debajo de los niveles vistos en prepandemia.

Perspectivas

Scotiabank estimó que la dinámica del crédito durante 2026 sería similar a la de 2025 y registraría un crecimiento cercano a 6,0%. En lo que va del año el crédito ha mostrado una moderación acorde con sus expectativas, la cual se mantendría durante la primera mitad del año.

En lo que va del primer trimestre del 2026 (incluso en diciembre de 2025) ya se ha evidenciado el impacto de las amortizaciones derivadas del retiro de AFP sobre los créditos de consumo. Asimismo, durante el segundo trimestre del 2026 se tendrá una base estadísticamente elevada en el crédito de empresas, dado que en el mismo periodo de 2025 los flujos fueron particularmente significativos.

Respecto al ciclo electoral, Scotiabank consideró que no tendría un impacto relevante sobre el sistema financiero. “Nuestro escenario base supone que la nueva administración mantendrá una postura favorable a la inversión, además, no hay suficiente evidencia de algún impacto negativo en elecciones pasadas”, finalizó.