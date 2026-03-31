Resumen

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El reporte de Scotiabank explicó que esta evolución responde a las favorables expectativas económicas. Foto: GEC.
El reporte de Scotiabank explicó que esta evolución responde a las favorables expectativas económicas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El crédito directo comenzó el 2026 continuando con su sólido desempeño, registrando un crecimiento anual de 7,1% para el Sistema Financiero a febrero, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR).

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