Gasoducto del sur lleva paralizado desde enero del 2017. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), en entrevista para RPP, sostuvo que la adjudicación de la buena pro del nuevo concurso del Gasoducto del Sur, podría concretarse en mayo del próximo año, si se cumplen los plazos previstos para la formulación y licitación del proyecto.

