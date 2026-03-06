Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), en entrevista para RPP, sostuvo que la adjudicación de la buena pro del nuevo concurso del Gasoducto del Sur, podría concretarse en mayo del próximo año, si se cumplen los plazos previstos para la formulación y licitación del proyecto.

La reciente crisis del abastecimiento del gas natural en el país tras lo ocurrido en uno de los ductos de Camisea, ha generado la necesidad de acelerar la construcción del proyecto, que se detuvo en enero de 2017.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja en la formulación técnica de una solución para el desarrollo del que Proinversión denomina, Gasoducto Regional del Sur, encargo recibido del Ministerio de Energía y Minas (Minas) el año pasado.

“Si decidimos iniciar un concurso para este efecto, con la nueva normativa que tiene Proinversión y procesos más ágiles, en menos de un año debería estarse firmando un contrato de concesión”, señaló Del Carpio, en entrevista para RPP.

Además, agregó que un nuevo concurso podría convocarse hacia mayo del 2027, momento en el que se adjudicaría el proyecto para retomar la construcción del gasoducto. Recordó también que el proyecto del Gasoducto del Sur ya cuenta con avances técnicos, como ductos parcialmente instalados, estudios de ingeniería y un estudio de impacto ambiental aprobado.

Por otro lado, el titular de Proinversión, indicó que el desarrollo del proyecto podría realizarse mediante diferentes mecanismos, entre ellos un nuevo concurso internacional o ampliaciones de contratos existentes vinculados al sistema de gas.

“Proinversión es una entidad técnica, pero también pragmática. Vamos a evaluar la mejor solución con la urgencia que el país requiere”, remarcó a RPP.