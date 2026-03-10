Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Crisis del gas EN VIVO | Últimas noticias de la situación energética en el país
Repsol adopta medidas extraordinarias ante incremento de demanda de combustibles
La empresa Repsol Perú informó este martes 10 de marzo que, ante la crisis de combustibles que atraviesa el Perú, decidió adoptar “medidas extraordinarias” de suministro adicionales a su planificación habitual. Ello, según explicó, con la finalidad de cubrir el incremento de demanda de diésel “asociada al mayor consumo del sistema eléctrico nacional, así como el de gasolinas asociada a la sustitución del GLP y GNV”.
“La reparación de los ductos de gas natural y líquidos de Camisea sigue firme y ya se completó un avance de 52% para ponerlos en operatividad nuevamente, y hoy deben continuar los trabajos ya que hay adecuadas condiciones climáticas para ello”, sostuvo Alfaro en entrevista con TVPerú.
TGP informó que trabajos de reparación del gasoducto de Camisea presentan avance del 52%
Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, sostuvo que hay motivos para confiar que el próximo 14 de marzo se restablezca la normalización del suministro de gas natural. TGP anunció que el stock de gas remanente permite un nuevo incremento en el volumen de gas natural para las entregas de 70 millones a 86 millones de pies cúbicos por día.
Deflagración en Camisea dispara el precio del GLP: balones llegan a S/65 y el gas vehicular se duplica