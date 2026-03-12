El BBVA Research ajustó su proyección de crecimiento para este año de 3,1% a 2,9%, debido a factores externos —como la escalada del conflicto en Medio Oriente— y a elementos internos, entre ellos la crisis del gas natural y el Fenómeno El Niño.

Solo el desabastecimiento de gas tendría un impacto importante en marzo. “Podría estar alrededor de 1,8 puntos porcentuales. Eso anualizado es 0,2 más o menos”, explicó Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research. El efecto no se limita a una menor producción de hidrocarburos, sino también a restricciones en la actividad de otros segmentos, como la industria.

A nivel local, el Fenómeno El Niño podría restar entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico. La magnitud final dependerá de su intensidad y duración. Por ahora, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el monitoreo del evento climático, cuyos efectos más notorios se sentirían en el segundo trimestre del año. Los sectores más expuestos serían pesca, agropecuario, manufactura primaria y algunos servicios.

En el frente externo, el conflicto en Medio Oriente —que ha impulsado el precio internacional del petróleo— es considerado por la entidad como un evento de corta duración. Bajo ese supuesto, el impacto sobre la economía peruana sería acotado, cercano a 0,1%.

Además de los factores climáticos y energéticos, el proceso electoral introduce un elemento adicional de incertidumbre, al menos durante la primera mitad del año. Pese a ello, quien resulte elegido sería “un candidato moderado que no afectará la conducción macroeconómica general”, señaló Perea.

El fenómeno de El Niño provoca lluvias intensas en la costa norte y sequías en la sierra sur. Conoce qué es, cómo se produce y cómo afecta a Perú. Foto: Internet.

Esta conclusión se sustenta en el análisis de los planes de gobierno, que en su mayoría incluyen iniciativas promercado. No obstante, el populismo también aparece, en mayor o menor medida, en todas las propuestas políticas, a través de promesas de mayor empleo, bonos e incluso planteamientos de políticas fiscales más laxas.

En cuanto a los precios, el BBVA estima que la inflación se mantendrá dentro del rango meta y cerrará el año en 2,6%, aunque con presiones puntuales en alimentos, transporte y combustibles.

Pese a estos riesgos, el 2027 presenta un panorama más favorable, ya que no se prevé la presencia simultánea de estos factores adversos. En ese contexto, el banco proyecta un crecimiento de 3,1% para ese año.

Sobre el tipo de cambio, el economista explicó que la participación el Banco Central de Reserva del Perú está interviniendo para evitar que el sol se devalúe. En ese sentido, esperan un dólar de S/3.25 al cierre de año.

La pobreza se reduce

La entidad también proyecta una reducción de la pobreza en el 2025, impulsada por “una inflación muy baja y la creación de empleo urbano, que se había mantenido estancada”, indicó Perea.

De esta manera, la tasa descendería de 27,6% en el 2024 a 25,9%, aunque no se descarta que el resultado final sea menor. “Sin embargo, la pobreza monetaria se mantiene casi seis puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia (20,2% en 2019), lo que revela que la recuperación aún es incompleta”, señala el informe.

Mejores perspectivas

Aun con los desafíos actuales, la entidad mantiene una perspectiva relativamente favorable para la economía peruana. En el plano externo, el crecimiento de Estados Unidos beneficiaría al país gracias a los vínculos comerciales entre ambas economías.

A ello se suman las buenas perspectivas para las exportaciones de metales, impulsadas por los elevados precios internacionales del cobre y el oro.

En el caso del cobre, se anticipa una corrección en el precio ante un incremento de la oferta global, con un promedio estimado de US$5,63 por libra.

El oro, en cambio, mantiene una marcada tendencia alcista. En lo que va del año acumula un incremento de 20% y se ubica 78% por encima de su nivel de hace un año, luego de cerrar el 2025 con una ganancia de 65%. Bajo este escenario, la proyección apunta a un precio de US$4.803 por onza troy (unidad de medida estándar para el peso de algunos metales a nivel internacional).

Estamos desperdiciando el efecto volumen por conformarnos con el efecto precio, lo cual es un error estratégico de consecuencias generacionales. (Imagen: Andina)

“El precio del cobre se mantendrá en niveles promedio muy favorables para la economía peruana. A pesar de la tendencia ligeramente descendente que podríamos observar durante el año, el precio promedio será mejor que el registrado en el 2025. En el caso del oro, la incertidumbre global está impulsando la demanda. Vemos importantes flujos hacia fondos de cobertura que están creciendo de manera significativa y que están dando soporte al precio del metal”, explicó Perea.