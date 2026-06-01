Resumen

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Una mujer indígena que sostiene una bandera Wiphala hace un gesto frente a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en el Día de la Madre en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
Una mujer indígena que sostiene una bandera Wiphala hace un gesto frente a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en el Día de la Madre en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Redacción EC

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la prolongación del paro general y los bloqueos de carreteras en Bolivia vienen generando una seria afectación sobre el comercio exterior peruano, particularmente en el flujo terrestre de mercancías entre ambos países.

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