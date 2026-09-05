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Resumen

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Sector minero enfrenta casi el doble de demoras. Permanencia de jefes de la entidad se redujo a la mitad en el último quinquenio. (Foto: GEC)
Sector minero enfrenta casi el doble de demoras. Permanencia de jefes de la entidad se redujo a la mitad en el último quinquenio. (Foto: GEC)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El inicio del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) responde a problemas de gestión de la entidad que limitan su capacidad como autoridad técnica del recurso hídrico. El reto en el que se encuentra trabajando el gobierno exige fortalecer esta gestión y la de sus órganos desconcentrados.

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