Tras la deflagración registrada el 1 de marzo en una estación de válvulas del sistema de gas en Megantoni, el Gobierno anunció que priorizará el suministro de gas natural para hogares, transporte público masivo y servicios de salud. La jefa del gabinete, Denisse Miralles, informó que se instaló un Comité de Crisis que sesiona de forma permanente para adoptar medidas y mitigar el impacto de una posible escasez del recurso energético en el país.