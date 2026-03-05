Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

GNV en Lima EN VIVO | Últimas noticias tras desabastecimiento de ese combustible

09:42
  • GOBIERNO PRIORIZA GAS PARA HOGARES Y TRANSPORTE TRAS EMERGENCIA EN CAMISEA

Tras la deflagración registrada el 1 de marzo en una estación de válvulas del sistema de gas en Megantoni, el Gobierno anunció que priorizará el suministro de gas natural para hogares, transporte público masivo y servicios de salud. La jefa del gabinete, Denisse Miralles, informó que se instaló un Comité de Crisis que sesiona de forma permanente para adoptar medidas y mitigar el impacto de una posible escasez del recurso energético en el país.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe