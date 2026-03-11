Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La tensión geopolítica en Medio Oriente vuelve a poner en alerta a los mercados agrícolas globales.
Por Fiorella Gil Mena

La tensión geopolítica en Medio Oriente vuelve a poner en alerta a los mercados agrícolas globales. El riesgo de interrupciones energéticas y logísticas en una de las zonas clave del comercio mundial ya está elevando los costos de fertilizantes, un insumo esencial para la producción de alimentos. En el Perú, donde el agro depende casi por completo de insumos importados, el alza de precios revive el recuerdo de la crisis de fertilizantes de 2022, cuando la urea llegó a triplicar su valor y obligó al Estado a intervenir para evitar un impacto mayor en el sector agrícola.

