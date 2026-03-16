Por Juan Saldarriaga

Trece días duró la emergencia energética que tuvo en vilo a transportistas, industrias y plantas de generación térmica en Lima debido a la ausencia de gas natural (del 1 al 13 de marzo). Esto, a raíz de la deflagración que paralizó las operaciones del ducto de TGP, la única vía de transporte que conecta el yacimiento de Camisea con la Metrópoli.

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