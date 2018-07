Cristiano Ronaldo gana US$108 mlls. al año, y así los gasta

- / -

CARIDAD. Mientras que Ronaldo ciertamente se ocupa de sí mismo y de quienes lo rodean, también es conocido por donar a causas benéficas. Tras el devastador terremoto en Nepal en 2015, Ronaldo donó más de US6,5 millones para los esfuerzos de ayuda, y también donó para ayudar a los niños refugiados en Siria y para apoyar la conservación de la naturaleza en Indonesia. En 2017, el capitán de Portugal subastó su trofeo Ballon d'Or 2013 por aproximadamente US$785.675) en un evento para la Fundación Make-A-Wish. Pero no es solo dinero lo que Ronaldo da para ayudar a otros. También ha sido donante regular de sangre, plasma y médula ósea desde que tenía 24 años. En 2012, explicó que nunca se había tatuado porque interferiría con su capacidad para donar sangre. "Mi padre siempre me enseñó que cuando ayudas a otras personas, entonces Dios te dará el doble", dijo Ronaldo a ESPN. "Y eso es lo que realmente me sucedió a mí. Cuando ayudé a otras personas que lo necesitan, Dios me ha ayudado más".