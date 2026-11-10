La CTS se deposita dos veces al año. Foto: Andina
La CTS se deposita dos veces al año. Foto: Andina
Por Redacción EC

Miles de peruanos recibirán el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), depósito que es semestral y que se realiza dos veces al año siendo la fecha máxima del primer desembolso el 15 de mayo de cada año y la segundo el 15 de noviembre. Sin embargo, si el 15 cae un día no hábil como domingo o feriado el vencimiento del plazo se traslada al siguiente día hábil.

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