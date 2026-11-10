Miles de peruanos recibirán el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), depósito que es semestral y que se realiza dos veces al año siendo la fecha máxima del primer desembolso el 15 de mayo de cada año y la segundo el 15 de noviembre. Sin embargo, si el 15 cae un día no hábil como domingo o feriado el vencimiento del plazo se traslada al siguiente día hábil.

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En ese sentido, el plazo para que las empresas hagan el depósito de noviembre vencerá el lunes 16. Cabe precisar que la normativa vigente permite disponer de hasta el 100% de los fondos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2026.

Frente a este escenario, Milagros Latuf, gerente técnico de Productos Vida en La Positiva Seguros, compartió cuatro recomendaciones para administrar este ingreso de manera responsable y aprovecharlo en beneficio de la economía familiar.

Evalúa la protección financiera de tu familia: si dejaras de generar ingresos, ¿qué compromisos financieros tendrían que afrontar tus seres queridos? Identifica los gastos del hogar, la educación y las deudas pendientes. A partir de esas necesidades, evalúa alternativas de protección que puedan brindarles respaldo ante situaciones inesperadas. Prioriza las deudas que generan mayores intereses: si mantienes obligaciones pendientes, identifica aquellas con tasas más elevadas, como las tarjetas de crédito o los préstamos de consumo. Utilizar una parte de la CTS para disminuir estas deudas puede aliviar tu presupuesto mensual. Sin embargo, procura no destinar todo el dinero a cancelarlas si eso significa quedarse sin ahorros. Explora alternativas para invertir tus ahorros: si ya cuentas con un fondo de emergencia y no tienes deudas urgentes, puedes evaluar opciones para hacer crecer tu dinero, considerando tus objetivos y tolerancia al riesgo. Entre ellas se encuentran los depósitos a plazo fijo, los fondos mutuos y alternativas como Vida Positiva Inversión. Planifica tus gastos de fin de año: la cercanía de las celebraciones navideñas puede incentivar compras no previstas. Establece un presupuesto, define cuánto puedes destinar a estos gastos y separa previamente el dinero reservado para emergencias. Así, podrás disfrutar de estas fechas sin comprometer tu estabilidad financiera.

Finalmente, Latuf precisó que las necesidades y los objetivos de cada persona deben orientar cómo distribuir la CTS entre protección, ahorro, reducción de deudas e inversión.