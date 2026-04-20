Resumen

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La CTS se calcula de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado en el semestre. (Foto: Andina)
La CTS se calcula de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado en el semestre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los empleadores tienen hasta el 15 de mayo para realizar el primer depósito semestral de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al periodo noviembre y abril.

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