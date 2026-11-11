Las empresas tienen plazo hasta el lunes 16 de noviembre para realizar el depósito, debido a que el 15 cae domingo. Foto: EC.
Las empresas tienen plazo hasta el lunes 16 de noviembre para realizar el depósito, debido a que el 15 cae domingo. Foto: EC.
Por Redacción EC

A pocos días del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los trabajadores que perciben el sueldo mínimo podrán encontrar un monto mayor en sus cuentas. La razón es el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasó de S/1.130 a S/1.230 el 1 de octubre de 2026 y ya influye en el cálculo del beneficio correspondiente al semestre mayo-octubre.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?